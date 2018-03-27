美团点评 IPO 再进一步：已初步选定承销商 新闻

3 月 27 日消息，据路透社援引多名知情人士表示，美团点评已经与美银美林、高盛公司和摩根士丹利就香港上市事宜进行了接洽，美团点评离正式上市又近了一步。

据了解，在去年 10 月份完成新一轮 40 亿美元融资时便在媒体采访中，王兴还表示没有明确的上市时间表，并解释美团目前随时可以去上市，但现在并不是美团上市的最好时机。然而，如今的王兴似乎改主意了，消息人士透露，美团希望凭借科技股最近的牛市完成上市，并且在股市上获得利益，因此，美团也是最近才开始为 IPO 做准备的。

不过，美团点评尚未就 IPO 承办工作向投行发出正式委托。

估值方面，知情人士称，现在判断 IPO 估值还为时过早，因相关讨论仍处于初期。

不过，据彭博社 3 月 23 日援引另一知情人士消息， 美团点评正在讨论最早今年于香港 IPO，而估值高达 600 亿美元。

彭博社指出，美团点评是全球第四大最具价值的创业公司，估值至少 300 亿美元，去年该平台交易额已达 570 亿美元。曾有消息称，该平台内有 3.2 亿活跃买家和超过 400 万商家。

而近日，美团点评更是将战火烧向了滴滴出行的势力范围——出行领域。并在上海等地上线了美团打车业务，在 3 月 24 日举办的中国发展高层论坛 2018 年会上，美团点评 CEO 王兴透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到 1/3 的市场份额。

目前，美团点评、美银美林、高盛和摩根士丹利均未就此次接洽事宜进行评论。