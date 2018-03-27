苹果发布新款 9.7 英寸 iPad：299 美元，支持 Apple Pencil Apple

新闻

苹果今天举办了 2018 年的第一场发布会，苹果并没有为这次发布会提供视频直播，发布会的选址也不在新建的乔布斯剧院，或芳草地艺术中心，而是在莱恩科技大学预科高中。发布会开始之前，Apple Store 官网已经开始进入“即将恢复”的状态。

发布会上，苹果副总裁 Greg Joswiak 表示，在 App Store 上已经拥有 20 万个用于教育的应用程序。苹果首先带来了新款 9.7 英寸 iPad，这款 iPad 外观和以前的 iPad Air 十分接近，拥有 Touch ID，不同的是，它将能够支持 Apple Pencil。

这款 iPad 将作为面向学生推出的版本，搭载 A10 处理器，拥有一颗 800 万像素摄像头，无线网络速度最高可达 866 Mbps，4G LTE 速度最高可达 300 Mbps，9.7 英寸 Retina 屏幕。新款 iPad 售价 329 美元，面向学校是 299 美元起（约 1879 元人民币），今天开始发售，价格上已经比目前在售的 iPad Pro 便宜了一半。

苹果还在这次发布会上公布了新版 iWork 套件，其中包含新的铅笔功能，和测试版的智能注释功能，Pages 还在这一版本中支持 iBooks 的创建。针对学校层面，苹果将为 iPad 带来批量管理支持，管理员 ID 将拥有 200GB 云存储空间。

软件上，苹果还公布了便于教师管理的 Classroom for Mac，这款 macOS 应用将在 6 月上线 Beta 版本。除此之外，苹果还宣布了一款电子版作业 app，便于老师在线批改学生作业，“作业没带”那一套再也不管用了。

除了新款 9.7 英寸 iPad 外，这场发布会还带来了罗技（Logitech）的一支触控笔“Crayon”，49 美元（约 308 元人民币）的价格比 Apple Pencil 便宜了不少。除此之外，罗技还将推出新的 iPad 保护壳和键盘组合，不过有关这部分的更多细节，苹果并没有说明。