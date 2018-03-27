腾讯音乐估值大幅上涨至 230 亿美元，上市近了？ 新闻

3 月 27 日消息，据《财经》报道，腾讯音乐正在进行的一轮 10 亿美元的股权转让，按照本次股权转让的对价计算，腾讯音乐估值达 230 亿美元。

值得一提的是，4 个多月前，瑞典音乐流媒体公司 Spotify Technology SA 称宣布斥资 9.1 亿欧元（11 亿美元）收购腾讯音乐 9% 的股份，这意味着当时腾讯音乐估值才 123 亿美元，4 个月时间内估值竟然增长了 2 倍。对此，《财经》源引专业人士称造成这种现象的原因之一便是腾讯即将有上市的计划。

据了解， 腾讯音乐传出上市的消息 ，最早可追溯至 2016 年 12 月底，但却一直却是只打雷不下雨，而近日，腾讯总裁刘炽平在财报会议上终于表示，腾讯音乐可能是公司分拆的候选者。而据之前的消息称，腾讯音乐可能在香港或纽约上市。

腾讯是中国最大的音乐流媒体提供商，目前运营着三大流媒体音乐应用——QQ 音乐、酷狗音乐以及酷我音乐，截至 2016 年第四季度，腾讯音乐占据手机音乐市场近 60% 的市场份额。东吴证券此前更是表示，2017 年腾讯在中国流媒体音乐市场的份额高达 78%。

而在内容方面，截至 2017 年 9 月底，腾讯音乐已经与包括环球、华纳、索尼、华谊兄弟和韩国 YG 娱乐等在内的 200 多家数字音乐版权方达成合作协议，而音乐曲库数量也已经超过了 1700 万。

不过，由于 2017 年以来，各大平台版权实现了互相转售，绝大多数音乐版权在各大音乐类平台都能够被用户所获取，腾讯音乐此前的独家版权优势已经不再是腾讯音乐的绝对壁垒。