西门子投身数字化移动领域，将并购 Aimsun SL 新闻

3 月 27 日消息，电巨头西门子似乎要投身到电气化和数字化移动领域中了。

据外媒报道，西门子正计划并购 Aimsun SL，并将其作为一家独立公司并入到西门子的智能交通系统（ITS）业务中，划归到西门子移动出行事业部（Siemens Mobility Division）内。据悉，西门子致力于创建数字化移动出行生态系统。

根据腾讯科技报道，Aimsun 研发了 Next 交通建模软件套件，该软件允许用户进行任何规模和复杂性的交通运营评估，可以在施工项目规划阶段内模拟未来的交通流量。基于数据，该方案可为用户提供支持，为实现实现项目作出更为高效的决策。在日常交通管理领域，Aimsun 还研发了 Live 软件平台，可利用实时数据帮助优化交通流，同时预计、预防交通拥堵。此外，Aimsun 的预见性软件系统可被用于 79 个国家内的 4600 家用户，其中就包括数个全球最大都市。

据了解，双方已经达成一致，但都不愿意透露该笔交易的财务数据，预估计，该并购案将在今年 4 月份结束。

值得一提的是，西门子并不是第一家进军电气化和数字化移动领域的家电公司。去年 9 月， 戴森便已经宣布将在 2020 年推出电动车 。戴森造电动车的目的之一是为了环保，当时，戴森表示他们早在上世纪 90 年代，便开始制造柴油废气收集设备，不过可惜当时没有车厂愿意采用戴森的装置。