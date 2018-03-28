编者按：2011 年，动点科技 TechNode 主办发起了「ChinaBang Awards」年度评选。几年来，我们见证了一大批创业公司成长为行业内屹立不倒的独角兽，而伴随着「ChinaBang Awards 2018」的到来，我们特别推出了 此次专题 ，与大家一起回顾饿了么、摩拜单车、滴滴等这些 ChinaBang Awards 得主的发展历程，并见证更多让你心生澎湃的创新力量。

只有你想不到的，没有人做不到的，这便是创新的魅力。

在全民创新的大背景下，创业公司琳琅满目。不过，什么是成功的创业公司？这个问题没有固定答案，其评判标准不一而论。而动点科技眼里的年度创业公司一定是那些改变了世界，改变了用户习惯的公司。

出行，是人类最基本的需求之一。然而这一需求，尤其是城市内短途出行需求，此前并未得到很好的满足。 直到共享单车的出现，帮助了每一位城市人以可支付得起的价格更便捷的完成短途出行，很大程度上改善了“城市最后一公里”的问题。他们采用了创新理念，结合互联网技术，重新设计车身和智能锁，来让使用自行车完成出行变得更容易。

2017 年 3 月，一直以“发现中国创新力量”为宗旨，积极在全中国范围内搜寻最有潜力、最有价值的创业项目的 ChinaBang Awards 将“年度创业公司”奖颁给了 摩拜单车 。2016 年，整个共享单车行业都朝气蓬勃，而摩拜单车显得最为耀眼。

2016 的摩拜——来得晚，长得快

2016 年 4 月 22 日，摩拜单车服务正式登陆上海。那时，ofo 已经在市场上亮相近一年。不过，摩拜虽然“来得晚”，却“长得快”。

市场用户方面，摩拜有强劲的表现。截至 2016 年 12 月，摩拜单车月活跃用户量达到 313.5 万人。环比增速接近 70%。 摩拜在用户体验度上花了大量心思，从而获得良好的用户口碑。2016 年，摩拜单车经历了三次升级，将经典版和轻骑版两种车型投放在了全国的 23 个城市。根据共享单车数据报告《解读摩拜 ofo 们的用户与未来》的数据显示，由于 ofo 单车初版不如摩拜单车结实，ofo 用户上报车辆故障的比例明显高于摩拜单车用户，分别为 39.3% 和 26.2%。如果你曾经“穿过一条街，找不到一辆正常可骑行的 ofo 单车”，你就会明白总是缺胳膊少腿的 ofo 有多让人抓狂。

融资方面，摩拜更是在三个月之内连续融了 4 轮：

2016 年 8 月，B 轮，数千万美元，熊猫资本、愉悦资本、创新工场投资。

2016 年 8 月，B+ 轮，数千万美元，祥峰投资、创新工场投资。

2016 年 9 月，C 轮，1 亿美元 红杉资本、高瓴资本等投资。

2016 年 10 月，C+ 轮 高瓴资本、华平投资、腾讯 、红杉资本、启明创投、熊猫资本、贝塔斯曼、美团王兴等投资。

2017 的摩拜——相当繁忙

2016 年，摩拜在市场方面的成功与融资能力的强劲，间接吸引了更多的共享单车企业进入。在 2017 年上半年，共享单车成为了占据头条的风口。整个共享单车行业热闹非凡，同时，摩拜的市场处境也在变化。因为竞争对手的增加，摩拜除了要与 ofo 对抗，还要考虑到市场份额不被后来者瓜分。

而为了在腥风血雨的共享单车热中保持“老大哥”地位，摩拜在 2017 年可以说是相当繁忙。2016 的摩拜在用户体验方面下足功夫，2017 年的摩拜将策略放的更远。除了不断升级的用户体验，摩拜在品牌内容运营和市场拓展方面频繁发力。

内容运营方面，摩拜 2017 年主打塑造品牌的软实力。在铺天盖地的广告覆盖中，摩拜还不断强调“让自行车回归城市”、“骑行改变城市”等理念，加深了用户心中的品牌印象。此外，针对共享单车最头疼的乱停乱放问题，摩拜不仅发布了全行业首个《共享单车文明停放倡议书》，还携手百度云打造了摩拜单车智能推荐停车点。其借助科技手段协助用户进行车辆的有序取放，而且对合规停放的用户进行奖励，提升了用户参与度。

市场拓展方面，最明显的变化是大至海外各城市，小至国内县区，都有摩拜的身影。2017 年 7 月时，据数据统计，摩拜已经开拓海内外 130 城。最近，摩拜也进入了韩国市场。

当然，相当努力投入市场的摩拜在 2017 年也持续受到了资本的认可。2017 年，摩拜完成了新的几轮融资，其中有两次连续获得腾讯的投资。由腾讯领投的 E 轮投资，资金高达 6 亿美元，成为当时行业内最高的一笔融资金额。

2017 年 11 月末，摩拜和 ofo 都被爆出“资金告紧，已开始挪用用户押金填补缺口”的消息。不过，两家企业都否认了该消息。但是的确，2017 年，摩拜和 ofo 在烧钱的能力上不相上下。为抢占市场，2017 年 6 月 29 日，摩拜单车宣布将免费送出 1000 万张月卡。7 月，其推出了月卡 2 元，季卡 5 元的活动。一个月后，ofo 也推出了“ 1 元包月”活动，只花 1 块钱即可骑行 30 天。

未来的摩拜——拭目以待

2017 年过去了，共享单车行业的生死残杀渐渐收尾。

2018 年开了个头，摩拜和 ofo 依然坚挺对抗，其他共享单车的结局好一点的被收购，坏一点的灰飞烟灭。一方面，ofo 近期宣布获得阿里领投的 8.66 亿美元 E2-1 轮融资。另一方面，有消息称摩拜在今年 1 月完成了新一轮融资，融资额大概在 10 亿美元量级。有人认为共享单车行业的出路是摩拜与 ofo 的合并。不过看目前，大家似乎都有各自的打算。

近期，有阿里支持的哈罗单车宣布了“全国免押战略”，似乎是在挑战摩拜和 ofo。但是，摩拜目前已经在上线了共享汽车，且首批上线的共享汽车均为新能源电动汽车。这说明了摩拜依旧在快步往前走，至于未来它可以给到我们怎样的惊喜，还需拭目以待。

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