迈吉客科技继 A+轮后获母基金追投 新闻

近日， 迈吉客科技 对外公开继 A+轮完成后再获母基金盛景追投数千万。

据了解，迈吉客科技是一家专注于人工智能技术应用于计算机视觉三维混合现实领域的成长型公司，擅长虚拟和现实的仿真融合与交互控制，通过迈吉客的技术，用户可以通过自己的表情同步控制虚拟人物的表情。现有的合作伙伴覆盖社交/直播平台、智能设备厂商、广电影视传媒和动漫 IP 游戏等相关领域。

迈吉客科技创始人 CEO 伏英娜是连续创业者，04 年创办的手机软件研发公司 MoGenesis 于 07 年成功被 Symbian（诺基亚）并购。后曾任微软美国总部及大中华区高管，所负责的团队专注于微软前沿技术传播，在西雅图微软总部期间负责 Windows Phone 亚太区战略规划、重点合作伙伴项目，从零开始启动和构建了 WP 开发者生态；2014 年回国创办迈吉客科技，致力于融合虚拟和现实，创造技术驱动的实时混合现实内容生产和互动平台。

在此之前，迈吉客科技天使轮受益于极客邦，后与蓝港达成战略合作，于 2017 年 6 月迈吉客科技获由华盖资本领投，博将资本、紫辉创投跟投 A+轮融资。

注：融资额来自投资机构或企业，动点科技不做任何背书。