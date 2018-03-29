云脑科技：这家公司要抹平 AI 技术与落地之间的“鸿沟” | 创业 初创公司报道

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本文看点：技术与行业结合，这是技术改变世界的必要条件，也是技术变现的必然，然而，这也非常难。而这家公司的 AI 中间件则试图解决这个问题。

懂技术的人不懂业务，懂业务的人不懂技术，这是目前人工智能技术与行业结合，在技术落地过程中遇见的最大困境。

为此，目前市面上也出现了大批行业解决方案公司，客户只需要提需求，这些企业帮你一站式地做出符合要求的产品。不过，在 云脑科技 联合创始人龙志勇看来，利用 AI 中间件为客户赋能，赋予客户自主开发 AI 应用的能力或许才有更好的未来。

什么是 AI 中间件？

“其实各行各业的传统企业都希望利用 AI 技术改变传统产业，然而，很多企业在对 AI 的理解、对新技术的积累、对人才的掌握等方面都有短板，他们的技术能力并不足以支持他们从底层技术开发出他们想要的应用。”龙志勇认为从底层技术到顶层的应用之间存在着巨大的鸿沟，需要一些中间层的东西来完成承上启下的功能，而这便是云脑科技所定义的 AI 中间件。

换句话来说，AI 中间件就是云脑科技的核心 AI 技术平台基于不同行业特定的知识和需求，继而形成的一个解决该行业特定问题、让该行业人群能够迅速使用的服务产品——PaaS 产品。具体来说，云脑科技的 AI 中间件旨在降低 AI 应用开发过程中的 3 层门槛：

1、数据层，帮助企业整理行业数据，使这些数据可以用来做 AI 应用；从而解决数据如何选择和导入的问题。

2、模型层，针对数据的特点，针对行业的特点，为企业提供“用什么样的算法和模型才能做到最优”的建模策略；解决模型和技术如何组合的问题。

3、应用层：在模型和算法出来之后，再帮助企业将 AI 技术集成到企业原有业务中去。据了解，AI 中间件直接面向业务部门，提供相关接口，更容易嵌入业务应用。

与众多花 80% 的精力解决个性化需求的企业不同，龙志勇表示云脑科技将花 80% 甚至未来 100% 的时间与精力来解决完善上述 AI 应用开发过程中的通用问题。至于除了这 3 层之外的东西，云脑科技则希望开放给客户以及合作伙伴。“只有专注于能够复用的通用技术，才能加快应用开发的速度。”龙志勇如此表示。

据了解，云脑科技已针对金融行业、通信行业、能源行业和人力资源 4 个行业开发了各自的 AI 中间件产品。这 4 款行业中间件能够帮助企业降低 AI 技术壁垒，有效地控制风险、智能地匹配分析、精准地营销推广。截至目前，云脑科技的客户已经包含了银联智惠、上海证券交易所、浪潮软件集团、算话征信、南方电网、金立手机、实习僧、极客学院等。

至于为什么这个产品叫 AI 中间件而不叫平台？龙志勇解释：“‘平台’这个词已经被用滥了，几乎所有人都不管自己做的是不是平台都说自己在做‘平台’，而我们将我们的产品定义为‘AI 中间件’，其实也是为了更加精准地区分并说明我们正在做的事。”

技术与对行业的理解是壁垒

显然，云脑科技想要做的“平台”理应成为各大企业竞相追逐的焦点。然而，据龙志勇介绍，至少他们到现在都还没有在国内看见相应行业的竞争者（林元庆的 AIbee 也有着类似的目标，但 AIbee 主要专注于新零售和教育）。为什么会这样？做 AI 行业中间件的门槛究竟是什么？

对此，龙志勇表示 门槛主要由技术和对行业的理解两方面构成 ：

首先，在技术上，云脑科技从事的是 AI 底层技术的开发，这对企业的 AI 技术实力有着极高的要求，而以云脑科技创始人张本宇为代表的技术团队则解决了这个问题。据了解，张本宇曾在微软亚研院、Google 和 Facebook 先后就职，目前已经有了 19 年的人工智能和大数据的研发经验，也曾被创新工场誉为“华人 AI 前 10 位大牛科学家”之一。

具体而言，龙志勇介绍云脑科技在技术上具有 3 大优势：

在机器学习技术方面，云脑科技针对序列型数据（即跟时间相关的序列数据，包括用户的 行为、证券的交易、用户的消费、位置的变化，nlp 等）的预测与训练有着比较强的优势。龙志勇表示他们在 Google 的底层框架的基础上有很多优化，累积了很深的技术，并有很多相关的专利。 AI 数据隐私方面，云脑科技可以打破隐私数据与模型精准之间的矛盾，从千千万万个小模型中提炼出一个最终模型。这意味着云脑科技在不涉及用户终端设备的隐私数据条件下，仍然能跑出优质的 AI 模型，并达到优质的效果。 AI 模型可解释。深度学习一般被人解读为“知其然不知所以然”的“黑盒子”，而云脑科技却可以补充出这个“所以然”。“比如我给你推荐一个商品时，对深度学习来说，它是很难解释为什么的。但通过我们的方法，就可以给出解释。”龙志勇表示这可以让人们二次验证 AI 的准确性。

另外，AI 行业中间件的开发也离不开 对具体行业的深刻理解 。而在这方面，龙志勇表示他们在目前所重点关注的金融和通信行业也有着强大的优势，“这两个行业我们都有着从业时间超过 10 年的专家加盟。”

龙志勇强调做 AI 行业中间件必须同时精通技术和行业，“只有同时具有这两方面的能力，企业才能够将最核心的、不变的东西抽象成 AI 中间件，并将其他可变的东西开放成接口，让别人去用。”

“在国内创业公司里面，并没有几家能拥有我们这样的人才优势，即使面对 BAT，我们一点儿也不落下风。” 龙志勇自豪地表示。

客户为什么不选择外包？

市面上其实有非常多的外包公司，你只需要告诉他你的需求和标准，他们便会做出你需要的东西，你只需要坐等验收。外包在软件行业内相当普遍，而在 AI 时代下同样不乏 AI 外包公司。那么，企业为什么不将自己的需求轻松地委托给第三方的外包公司来做？而是选择吃力还不一定能讨好的依靠 AI 中间件自己参与开发？

“一方面，只有客户自己才最懂自己的应用和需求；另一方面，一些客户可能也有着他们并不想让别人知道的机密或窍门。”因此，龙志勇认为几乎每一个客户都希望把控自己 AI 产品的研发。

龙志勇认为，如果客户希望自己能在 AI 产品的开发中有更多的参入感，且自己也有一定的开发能力，那他就一定会用到像云脑 AI 中间件这样的可以解决 AI 核心问题的 PaaS 类产品。“而实际上，很多客户开始的时候可能没有技术能力，但却都有掌控应用开发的意愿，慢慢地当他们有了一定的技术能力之后，他们迟早会走到这条道路上来。”龙志勇如此表示。

龙志勇认为，由云脑科技研发能够解决行业核心问题的 AI 中间件，再由让最懂自己的客户在中间件的基础上开发出自己需要的应用产品，可以完美地体现出“专业的人做专业的事”的社会分工的价值。

最后，目前云脑科技员工超过 50 人，2017 年 7 月刚刚完成数千万元 A 轮融资，2017 年营收已达千万。