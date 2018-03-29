大疆发布热成像相机禅思 XT2，以及开发包 Payload SDK 新闻

中国无人机厂商 DJI 大疆创新今天正式发布 PSDK（Payload Software Development Kit ) 负载软件开发包，并与全球热成像技术先驱，美国菲力尔公司（FLIR Systems, Inc.）联合推出禅思 XT2 热成像相机。

禅思 XT2 将肉眼无法感知的温度数据与 4K 可见光结合，能够呈现清晰的画面细节。机器智能技术赋予 XT2 一系列自动化功能，帮助用户提升工作效率。结合工业级防护，XT2 将为安防、能源、建筑、农业等多个领域行业提供领先的全天候热成像解决方案。

大疆行业合作负责人 Jan Gasparic 表示：“禅思 XT2 延续了大疆与 FLIR 的紧密合作，将无人机热成像解决方案全面升级。温度与视觉数据的融合，加上新增的机器智能功能，帮助用户在现场迅速获取信息并进行决策，为多个行业带来效率的提升和工作方式的改变。”

禅思 XT2 集成 FLIR 高精度热成像传感器和 4K 可见光传感器，可同时录制、传输热成像与可见光影像，实时图传中可根据所需选择并排或画中画呈现热成像与可见光影像画面。

大疆创新采用最新的机器智能技术结合 FLIR 公司 MSX 图像增强技术，可见光与热成像融合，提供丰富细节，生成更清晰的热成像，让用户更容易识别目标。

禅思 XT2 还具有聚焦功能与高温警报功能：点击屏幕便可快速测量目标温度，当画面温度超过设定值时，系统随即发出提示。

禅思 XT2 支持经纬 M200 系列和经纬 M600 Pro 行业级飞行平台，软硬件无缝结合。IP44 防护为其提供全天候作业能力，保障雨雪天气下的正常工作。提供 640×512 或 336×256 两种分辨率，9mm、13mm、19mm 和 25mm 镜头型号可选择。XT2 还能够支持 DJI Pilot Android 应用，并将于稍后支持 DJI XT Pro iOS 版本。

大疆创新于 2014 年推出 SDK 软件开发包，打造开放的无人机开发生态，让第三方开发者根据自身技术与行业经验拓展无人机的用途。继 Mobile SDK、Onboard SDK 和 Guidance SDK 之后，推出 Payload SDK（PSDK），进一步将大疆飞行平台开放，拓展无人机的应用领域，与全球开发者共建开放融合的无人机新生态。

PSDK 让开发者将传感器、机械装置等第三方设备整合至经纬 M200 系列，实现软硬件一体化控制，拓展飞行作业功能。主要面对二次开发定制公司以及科研院校，为其实现独特化的无人机负载需求。

为了让大疆核心技术在无人机生态系统中有更多元化更广泛的应用，通过 PSDK 负载软件开发包，开发者可根据行业应用场景进行探索，开发相机、传感器、探照灯等硬件设备，让无人机实现更丰富的功能。

PSDK 通过 DJI SkyPort 适配器连接三方用户设计的负载与大疆飞行平台。DJI SkyPort 开放 API 接口让定制负载与无人机飞控、GPS 和图传等内部系统通讯，实现控制与数据获取等功能。目前 PSDK 能够支持经纬 M200 系列。

在商用无人机市场，大疆已经占据领头羊地位，这家公司目前还在试图向消费级市场之外扩张，他们打算向企业客户销售更多的专业无人机。大疆同时也会继续巩固自己在消费级市场的地位，他们刚在不久前发布了一款可以折叠的无人机 “Mavic Air”。