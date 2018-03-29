储能科技公司 EcoFlow 获 3000 万元 Pre-A 轮融资 德联资本、春珈资产联合投资 新闻

3 月 29 日，储能科技公司 EcoFlow 宣布获得 3000 万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由德联资本和春珈资产联合投资。本轮融资主要用于扩展研发及销售团队，进一步布局储能产品，逐步覆盖 500Wh 至 5000Wh 的储能产品，并将市场逐步从欧美拓展到发展中国家。

EcoFlow 成立于 2017 年，专注于储能产品的研发销售，致力于打造一个覆盖消费和家用的全球储能品牌。EcoFlow 希望通过技术创新和产品迭代，不断提高储能产品的用户体验，降低储能产品的成本，加速储能在全球范围内的户外及家庭领域的普及。

凭借公司的核心能力，EcoFlow 于 2017 年推出其首款消费类储能产品 RIVER Mobile Power Station，发布当日即赢得全球超额订购，获得超过 100 万美金的众筹。

公司下一步将大力投入储能各个相关领域的技术深化，积极通过技术创新，让更多的人能够享用清洁能源。为进一步巩固公司在储能领域的技术布局，EcoFlow 已与香港大学在储能电池和电池管理系统领域展开深入合作，共同研发更低成本、更高效的储能技术及相应的智能化管理系统。

EcoFlow 公司创始人来自中美两地，其中三位曾在无人机领军企业大疆任职，从事研发及销售工作。创始人王雷博士，毕业于香港大学，曾创立大疆电池研发部，负责大疆全线产品的电池研发工作，现负责 EcoFlow 产品规划及研发工作。另一位创始人 Eli Morgan Harris，曾在大疆负责全球行业无人机的商务拓展，现负责 EcoFlow 全球销售及市场拓展。EcoFlow 创始团队被评为福布斯 2018 年全球 30 岁以下 30 位企业家，在能源领域排名第五。

EcoFlow 创始人王雷博士表示：“当今新能源汽车正在积极取代传统燃油车，从本质上来说，这是诞生 30 年的锂电池技术在逐步取代诞生 200 年的发动机技术。随着新能源汽车的发展，锂电池能量密度和安全性会快速提升，成本快速下降。EcoFlow 会顺势而为，通过在储能技术的研发和产品创新，结合清洁发电技术（如太阳能），推动锂电池技术逐步取代其他领域应用的发动机，如家庭、户外、工地等大规模使用的汽油及柴油发电机。随着中国、美国及全球分布式发电的大力发展，家用储能必将成为其中必备的部分。在欠发达国家，储能的需求尤为强烈。至今，全球仍有超过 14 亿人无法正常用电。随着我国‘一带一路’战略的深入，将优质且实用的储能产品带到电力欠发达地区，如印度、东南亚、非洲，这将会为当地居民的生活带来巨大的改善。”

注：投资额由投资机构或企业提供，动点科技不做任何背书。