了解创新风口的契机千载难逢！ChinaBang Awards 大众评委等你就位！ 新闻

曾经的你，

是否渴望一个新的契机，

去尝试几种商业模式，

去了解众多技术创新，

去快速过滤优质创意，

又或者

你已经在科技创投行业深耕多年，

你对所有早期项目运营了如指掌，

你有志推动中国科技创新的发展，

那么

你就是我们要寻找的 Muse

加入 ChinaBang Awards 大众评审团，你将

零距离接触最超前中国创新力！

ChinaBang Awards 一直以“发现中国创新力量”为宗旨，致力于关注和发掘中国创业创新。然而，千里马常有而伯乐不常有，为了使最有潜力、最有价值的创业项目被人们所熟知，我们正在找寻具有独到眼光的创新“鉴宝师”。

不论您是科技公司或媒体，互联网 or 投资机构的冉冉新星，或者已成为科技创投行业的佼佼者，我们都希望您愿意成为这些创业者的导师和陪伴者，与他们共同塑造创业的版图！

21 世纪初的中国互联网江湖还是风平浪静，人们对于科技的认知仅仅停留在硅谷，硅谷就是代表着创新、代表着趋势。只可惜很多人猜中了开头，却没猜中结尾。2011 年 TechCrunch 的北京大会给中国许许多多热爱科技的创业梦想家打开了一扇新世纪的大门，ChinaBang 也是从这里起航。为了让世界能够听到中国创新者的声音，ChinaBang 以最专业的姿态为无数有梦想的中国创新者提供评选盛会。这是一场创业者的团聚 party，更是一扇让世界看到中国创新力量的窗口。这场盛会不仅让有志向的中国创新者齐聚一堂，共商创业大计，更让世界看到许许多多与众不同的中国创业公司，正在演绎着精彩蜕变。

ChinaBang 历经七载，见证了中国创新力量蓬勃发展，同时也有太多创业力量围绕在了 ChinaBang 周围，微信、滴滴、美团、饿了么、美丽说、唱吧等等，都是已经有了 ChinaBang awards 的烙印，也是这些中国创新力量推动着中国的互联网乃至各行业的飞速前进。无数初创公司都是在这里踏出了自己成功的第一步，在行业中发挥着举足轻重的作用。他们也是在这里讲述着自己的创业故事，激励着一代又一代的中国有梦想的创业者无惧艰难，勇往直前。

至此，我们诚挚地邀请您参与本次 ChinaBang Awards 评选盛典，真诚地期望您为中国创新事业谱写新的乐章！

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