华为 P20 上手：闪亮到夸张 新闻

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华为今天推出了全新旗舰手机——P20。这是一款设计精美、实在的安卓手机，采用类似于 iPhone X 的“齐刘海”设计，还具备一些夸张的功能，比如 P20 Pro 背后的摄像头不是一枚，不是两枚，而是三枚。

昨天，我上手体验了几分钟 P20，我认为它是当前市面上最精致的安卓手机之一。它很好地继承了 P10 的强大基因，能成为 三星 Galaxy S9 的理想替代品，充分诠释了安卓手机的优良品质。

P20与 P20 Pro

华为此次同时推出两款不同的手机。P20 是新一代 P 系列的入门款，配备宽高比为 18.7：9 的 5.8 英寸 LCD 屏幕。换句话说，这与 iPhone X 屏幕多少有些相似。

P20 Pro 采用 6.1 英寸屏幕，比 P20 屏幕略大一些。而且，P20 Pro 还使用 OLED 屏幕，这也是华为手机首次配备这种屏幕。单凭这一特性，P20 Pro 就比 P20 好许多。

另外提一句，LCD 屏幕加“齐刘海”设计看上去糟糕透了。

这两款手机均采用玻璃材质背面和铝合金外壳，就像三星 Galaxy S9 一样。 它不像 iPhone X 三明治（前后玻璃加不锈钢中框）那么重，但手感很好。

今年，许多手机厂商都会为增加无线充电而转用玻璃外壳。令人稍感意外的是，P20 和 P20 Pro 背面虽然采用玻璃材质，可华为居然没有为它们加上无线充电功能，要知道玻璃的一大劣势就是会让手机成为指纹收集器。

P20 机身有五种配色，P20 Pro 有四种。除了常见配色（两款手机都有亮黑色和宝石蓝两种配色，P20 还有香槟金），华为又增加了两种渐变色，而且看起来相当不错——极光色和樱粉金。

另一个华为 P20 不同于其他安卓手机的地方是，华为的指纹传感器仍然嵌在屏幕下方的机身正面。许多手机厂商已经将指纹传感器嵌入手机背面——如果你手中拿着手机，这种指纹识别方式很好用。但是如果手机放在桌子上，你就必须拿起来解锁——P20 用户不存在这样的问题。

三镜头模组

然而，华为新旗舰真正疯狂之处在手机的背面。P20 Pro 内置三枚摄像头传感器，因为两枚摄像头不够用。

除了一枚 4000 万像素的 f/1.8 彩色镜头，P20 Pro 还有一枚 2000 万像素的 f/1.6 黑白镜头和一枚 800 万 f/2.4 像素的长焦镜头。所有这些都有助于用户进一步放大镜头，捕捉人物肖像照片，并以 960 帧/秒的速度拍摄超级慢动作视频。

虽然这听起来像是很多余的举动，但华为认为在摄像方面，这是最好的物理表现形式。该公司可以自动发现物体和场景，对相机设置进行调节。自拍相机会自动美化皮肤，让用户乐意与朋友分享自拍照片。在漫长且一片漆黑的冬夜，长时间曝光也会自动进行调节，让画面看上去更清晰。

我会继续使用华为非同一般的相机功能，但如果不连续使用几天时间，很难判断这种功能是否真的有用。在这方面，P20 稍微合理一点，因为它只有两个后置摄像头。

再来看一看硬件配置。P20 与 P20 Pro 均采用由华为自主设计、基于 ARM 构架的麒麟 970 系统级芯片，运行具有华为 EMUI 自定义皮肤的 Android 8.1 系统。内部存储空间为 128GB，没有 microSD 插槽，没有耳机插孔，有一个 USB Type-C 接口。这两款新手机将支持双 SIM 卡。

华为表示，你可以用面部解锁 P20，但在这方面它远不及苹果 Face ID。P20 解锁时需要面部 2D 照片，所以你随便用一张照片，就能轻松突破这一障碍。

努力实现差异化

当你第一眼看到 P20 时，会感觉它的外观与众不同。华为手机并不总是这个样子。该公司如今也欣然拥抱了“齐刘海”设计潮流。这使得 P20 看起来与没有“刘海”的三星 Galaxy S9 大不相同。

在许多方面，P20 都不是一款开创性的旗舰手机。它只是一款运行速度更快、功能更强大的智能手机。然而，在智能手机问世十多年以后，持续创新是很难的一件事。所以，P20 给人感觉就是一款相当不错的安卓手机。

唯一的问题是， 你将无法在美国买到 P20。正因为如此，华为在巴黎的 P20 发布会上，还播放了用户在 Orange、沃达丰、Telefonica 和德国电信等运营商门店排队抢购 P20 的视频画面。