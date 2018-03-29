阿里否认涉足区块链，麻吉宝只是测试后已经下线的淘宝任务分发产品

今日有媒体报道称， 阿里 系发布了“麻吉宝”价值共享数字营销平台。针对阿里推出“麻吉宝”涉足 区块链 和发币的报道，阿里方面否认了此消息，称麻吉宝只是测试后已经下线的淘宝任务分发产品，与区块链和发币没有关系。

报道称，麻吉宝今日正式开启创世内测。麻吉宝是阿里生态权益通证，未来将打通阿里系权益，实现阿里系权益之间的兑换和价值流转。报道还称，通过 POE 或完成社区活动“任务”可直接获取麻吉宝。麻吉宝总量 210 亿，其中 POE 发放 84 亿，将在未来 84 年逐步释放，2101 年释放完成。这被认为阿里涉足发币领域。

随后，阿里巴巴 CEO 助理乔颜在朋友圈写到，麻吉宝只是一个测试后已经下线的淘宝任务分发产品，淘客通过完成任务得到积分；积分只是一个标示，既不能变现更不能交易流通。麻吉宝与区块链技术没有一毛钱关系，跟发币更没有半毛钱关系。

据悉，麻吉宝原是阿里妈妈推出的无线端推广营销工具，通过互动激励营销的创新推广模式，帮助商家在无线端进行流量渠道拓展, 并进一步提升无线推广转化率，已于 2016 年底下线。目前，这一测试产品已经下线了，请大家等待正式版本上线。