优客工场在纽约落地华尔街首个共享办公社区，面积超 3000 平方米 新闻

3 月 29 日消息，优客工场 昨日在美国纽约华尔街 28 Liberty Street 的共享办公社区开始投入使用。此社区由优客工场与机缘实验室（Serendipity Labs）合资开发，并由机缘实验室（Serendipity Labs）负责运营。

优客工场创始人、董事长毛大庆表示，“我们非常高兴能够在纽约曼哈顿金融区开设一个共享办公社区，这也是优客工场在美国布局的第二个办公社区。今天的创新者对灵活性要求很高，他们希望享受更加专业的办公空间，世界级的办公环境和标准化的办公设备。由机缘实验室运营的 28 Liberty Street 社区，是优客工场在美国市场的一次重要尝试，同时也是优客工场去年推出的 Link China & Go Global 计划的又一个落地项目。我们十分期待为纽约的创新者提供高质量的共享办公社区。”

28 Liberty Street 社区面积超过 3000 平方米，配备了灵活办公工位、办公室、会议室，以及多种共享办公空间，如活动场地和咖啡吧等。不仅限于此，优客工场将依托自身搭建的互联网技术平台“优鲜集”，跨区域链接更多的会员企业。毛大庆表示，我们希望能够为创新者赋能，根据不同的国家和区域，提供标准化又具有定制色彩的办公方式解决方案，满足当地创新者的实际需求。同时，毛大庆还表示，机缘实验室是优客工场的合作伙伴，作为美国领先的共享办公运营者，他们将与优客工场一起，为美国创新者提供具有特色的共享办公服务。

石木资本是优客工场的联合创始股东和海外拓展合伙人之一，与优客工场和机缘实验室一起设计和开发了 28 Liberty Street 项目。石木资本 CEO Omer Ozden 表示，“灵活化的办公空间顺应全球化趋势，创新者对灵活个性化的办公需求也日益增加。纽约聚集了多种行业的行业领军者和创新实践者，比如财经领域、区块链，以及不断兴起的新兴行业。优客工场在纽约曼哈顿地区开放的新社区，是优客工场全球布局的重要一步，依托优客工场互联网平台，将为连接中美创新企业提供更多机会。”

机缘实验室创始人、董事长 John Arenas 表示，“我们非常高兴能够与优客工场这样的合作伙伴一同开拓全球共享办公网络。”