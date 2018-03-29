且投且珍惜! ChinaBang Awards 投票正式启动 新闻

在这个时代，信息甄别、融合的效率迅速提升，创新的时间成本在压缩，一步领先，足以颠覆。这就是创新的力量。从“科学技术是第一生产力”到“创新是引领发展的第一动力”, 中国开启了一个具有转折意义的创新周期。一股创新风暴正在中国掀起，也在 ChinaBang Awards 的舞台上掀起。

这是我们连续第八年推出 ChinaBang 系列评选活动，有许许多多热爱科技创新的人，都在这里零距离接触到了最有潜力、最有价值的创业项目。创新对于一个企业或团队来讲就是寻找升级和出路的必要条件，而此刻有这样一群创新者正在努力破茧成蝶，把“创新之火”燃得更旺。

在这么重要的时刻，让我们一起来揭开这些创新“尖兵”的神秘面纱：

大众投票时间：3 月 28 日-4 月 11 日



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评选出你认为最能代表中国创新力量的企业或个人

个人奖

年度投资人

宓群、甘剑平、徐新、张泉灵、李宏玮、吴海燕、黎瑞刚、朱啸虎、蔡文胜、李斌、符绩勋 、 张震、梁颖宇、滑雪、郑博仁、郑俊聪、徐晨

年度创始人

马东、罗永浩、何小鹏、陈睿、李斌、叶大清、徐正、杨磊、宿华、 王小川、 张一鸣、赵梓淳、郭为、蔡昕昕、

企业奖

年度创业公司

抖音、蔚来汽车、锤子科技、哈罗单车、快手、抖音、VIPKID 便利购、图玛深维医疗科技有限公司

年度新锐创业公司

派派、米未传媒、数坤科技、齐悟、体素科技、即刻、缤果盒子、凯叔讲故事、考拉阅读、智易科技、辛里有束、果小美、影领科技、蔚来汽车、威马汽车、蓝天实验室

年度硬件

spark、九号平衡车 Plus、坚果 pro 2、小米 mix 2、魅族 pro 7、问问音箱、小爱音箱、喜马拉雅音箱、天猫精灵、渡鸦音箱、HTC vive focus、华为 mate 10、优必选、、车萝卜

年度应用（小程序归类于此）

跳一跳、激萌、即刻，抖音 、快手 、脉脉、界面新闻、助理来也

年度科技突破

小鹏汽车、蔚来汽车、安声科技，奥比中光，蓝箭，九天微星，零一空间、来福谐波、智易科技

年度企业服务

wework、天眼查、钉钉、ipin，一面数据，声网，热云数据，卓盟科技、teambition、印象笔记企业版、深兰科技 、分贝通、希遇科技

年度人工智能创新

Momenta、Face ++、搜狗翻译、地平线，图森未来，三角兽，旷视科技，云从科技，商汤，依图，出门问问，蓦然认知，深鉴科技，寒武纪，耐能科技，西井科技，比特大陆，异构智能，驭势科技，人人智能，思必驰，速感科技，人加，语智科技，势必可赢，Roadstar.ai，北科天绘， 思岚科技 、 禾赛科技、速腾聚创 、镭神智能，海知智能、drive.ai、商汤科技、黑芝麻智能、数字绿土、Segway Loomo、GliaCloud,、RikaiLabs

年度区块链创新

点融、原本、边界智能、万向区块链、趣链、平安科技

特别奖

年度投后服务

华兴资本、真格基金、真格、idg、ggv 、心元资本

年度投资机构

纪源资本、经纬中国、真格基金、红杉中国、联想创投、IDG、腾讯投资、ggv、华兴资本、启明创投、心元资本、德联资本、祥峰投资、北极光创投

年度创业服务机构

优客工场、共享际、wework、优客工场、华兴、真格 、一度天使、戈壁创投

此外，我们邀请到了一群科技创新界的专业人士，他们将会挑选出一批优秀的科技创新接班人：

风险投资人

戈壁创投管理合伙人 徐晨

熊猫资本合伙人 毛圣博

源星资本管理合伙人 于立峰

真格基金•董事总经理兼华东区负责人 顾旻曼

科技互联网媒体

网易传媒科技总监 杨霞清

搜狐号科技分类负责人 艾博羽

凤凰网科技频道主编 于浩

往届得奖企业

Flipboard 中国 CEO 赵晶

颁奖典礼

时间：2018 年 4 月 20 日 18:00

地点：蓝天宾馆-华夏厅（上海市杨浦区黄兴路 2200 号）

合作伙伴

真格基金、戈壁创投、云启创投、北极光创投、愉悦资本、原子创投、源星资本、源码资本、CHERUBIC VENTURES、SAIF PARTNERS