创业12年，站酷想借1.7亿张图片撬动百亿市场的视觉版权交易

【专访】创业 12 年，站酷想借 1.7 亿张图片撬动百亿市场的视觉版权交易 动点专访

在今年站酷的年会上，不善言辞的梁耀明做了他创立公司 12 年以来用时最长的一次演讲。他的员工回忆说，光 PPT 就有近百页，当时差点就不认识台上的老板了。

还没完，晚宴之后，他又拉着管理团队成员“互诉衷肠”，直到凌晨两点。

据说，他当天喝了不少。

2 月 24 日，站酷宣布获得 1500 万美元 B+轮战略融资 ，投资方是全球领先的图片交易网站、上市公司 Shutterstock。

不过，梁耀明喝酒却并不是因为融资。

1

在瞬息万变、效率为王的互联网市场，12 年对于一个创业公司来说意味着什么？

把时间往回拨，2006 年，离颠覆整个行业初代 iPhone 面世还有一年时间，博客刚刚点燃“自媒体”的星星之火，Google 刚刚宣布公司中文名字“谷歌”……

梁耀明也感慨，12 年是一个神奇的数字，像一个轮回，又像一个新的开始。新梁耀明创立站酷时，最关心这样一个问题：当我在大街上看到好设计，能不能找到设计师本人？ 通常，设计师都躲在幕后，无缘前台，因此错过许多商业机会。他则希望能做一个平台，汇集天下的好设计。你点进一张图，就能找到背后作图的人。

此外，梁耀明是设计师出身，深知好的 idea 离不开同行交流。当设计师灵感枯竭时，如果能看看同行的作品，也许会有所启发。

如今，这两个愿望都实现了。站酷成为中国最大的设计师互动平台，有 600 万设计师用户，占国内创意设计人群的一半。每天，有 2 万幅原创作品自主上传，站内互动 20 万次。

而提供版权内容授权交易的“站酷海洛”，成为全球领先的正版视觉内容供应商 Shutterstock 在中国区的独家战略合作伙伴，代理销售 Shutterstock 上的正版图片和视频，一端手握 1.7 亿张图片，另一端是 600 万精准的设计师消费者。

艺术教育平台“站酷高高手”，也极大受益于行业积累：大咖们随站酷成长，愿意为它讲课。大师们不在意课时费，更希望通过平台扩大影响力。许多难得一见的课程，也因此落地。

时至今日，站酷收入有 7 成来自站酷海洛。站酷启程十二年后，仍在按照梁耀明“控制商业化”的思路平稳前行。

2

那是 2014 年，度过 8 个年头的站酷作为一个原创设计师社区，发展已相当成熟。梁耀明通过一封邮件使站酷成为了 Shutterstock 在中国区的独家代理商，此举促使正版视觉内容提供商站酷海洛在上线之初在售图片超过 9700 万张。

2 年过后，站酷即将结束与 Shutterstock 独家代理合同，梁耀明在完成由 EMC 基金和赫斯特资本联投的 B 轮融资时又续签了 5 年独家代理协议，他说，如果将第一次与 Shutterstock 的合作比喻成谈恋爱，那这一次就是试婚。

5 年试婚期还未结束，梁耀明决心让站酷与它步入婚姻，正式结婚，“这次定性为 B+轮，就是特意为 Shutterstock 追加的”。

至此，今年年初，站酷完成由 Shutterstock 投资的 1500 万美元 B+轮融资。借助 Shutterstock 的全球大数据支持，梁耀明表示可以帮助站酷海洛进一步完善产品线，尽快实现一站式正版视觉内容与服务平台的全面落地。

成立 12 年，站酷一直保持着稳定的发展，目前站酷网、站酷海洛、站酷高高手三大板块中，站酷海洛贡献了 70% 的收入。在梁耀明的规划中，站酷原创生态包括社群+内容+交易三大要素，而在未来 3 年内，他希望将每块业务都做到领先，并根据新的形势，做些新的内容和服务，来满足 600 万用户的新要求。

成长十二年，站酷堪称一家慢公司。真正开启商业化进程，还是在 2014 年建立版权内容电商平台“站酷海洛”，并成为 Shutterstock 在中国区的独家代理。

合作的意义，梁耀明这样形容：“世界顶级的图片供应商，已经跟我们深度捆绑合作了。”Shutterstock 授权给站酷 1.7 亿张版权图片和 800 万视频内容，成为站酷海洛拼杀中国视觉内容版权市场的弹药来源。

对这一判断，投资人也十分肯定。据梁耀明回忆，2014 年前，IDG 资本观察站酷有半年之久。但站酷海洛真正上线，才促使 IDG 资本敲定投资。熊晓鸽与梁耀明亲赴纽约，和 Shutterstock 谈下了为期 2 年的独家代理，成为站酷商业化的转折点。

3

对设计师，版权图片相当于做菜的原料。而 Shutterstock 看中的，正是站酷积累的设计师资源。梁耀明表示，600 万设计师用户，相当于中国创意设计人群的一半，其中大多数又是在职设计师，日常有使用正版素材的需求。精确匹配与海量内容，是站酷海洛的核心优势。

比起竞品，站酷受众的“原创认同”也是优势之一。如今，站酷只允许上传原创作品，社区用户以创作者彼此认同，形成“站酷作品=原创”的概念。当用户上传素材，给站酷海洛销售时，并不担心会被侵权。设计师寻找正版素材，也自然而然地想到站酷。

目前，站酷海洛主要面向三类人群：

个人用户如自媒体，只用来发文章，可以选择价格实惠的标准授权。对小用户友好，是站酷海洛作为微利图片库，在 2014 年找到的市场切入点。

设计师用户，为公司或商业项目而创作。站酷海洛开辟了更多素材推广渠道：在金山 WPS 插入在线图片，都会主动显示站酷海洛的版权内容。腾讯社交广告，也全面接入了站酷海洛的资源。

大公司用户，Shutterstock 在海外，已有多年和微软、Facebook、谷歌合作的经验。战略投资后，站酷也将学习和复刻 Shutterstock 的成功经验，更好的服务国内的互联网巨头等。

4

回首十二年，梁耀明无疑是中国最幸运的创业者之一。

他的团队从未走散，十余年来，联合创始人、CMO、主编和 CTO 仍在一线工作。他的初心成真，最初为帮助设计师建站，如今建成最大社区，伴无数人成长。他恰逢机遇，开启商业化征程，在视觉版权交易的黄金年代，跟世界巨头达成战略合作。

谈及未来，梁耀明对站酷充满信心：“这是一个向上走的行业。国家对版权要求越来越严格，大众消费能力也在提升，注重品质的时代很快就会到来。”