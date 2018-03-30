英特尔为比特币挖矿芯片硬件申请“加速器”专利

最新文件显示，英特尔正在为其比特币挖矿芯片硬件申请“加速器”专利。

这项名为“Bitcoin Mining Hardware Accelerator With Optimized Message Digest and Message Scheduler Datapath”（具有优化消息摘要和消息调度程序数据通路的比特币挖矿硬件加速器）的 专利文件 于 2016 年 9 月申请，美国专利及商标局（USPTO）于当地时间周四公布。在文件中，英特尔描述了一种方法，借此可以加速现有比特币挖矿流程，消耗更少的电力，从而减少开支。英特尔表示，与通用处理器相比，专利中的加速去可以降低多达 35％ 的电力消耗。

英特尔曾经与硅谷创业公司 21 Inc. 有过挖矿业务联系，该专利值得关注。21 Inc. 生产过同名比特币计算机，后来转型成为社交网站 Earn.com。英特尔曾经在 2015 年为 21 Inc. 代工生产芯片，尽管后来将该芯片集成到其他英特尔产品的计划并未实现。

值得注意的是，英特尔表示这个概念并不局限于专用集成电路（ASIC），而是可以应用于一系列挖矿设备。