猿圈获智联招聘数千万元 A+轮融资，打造程序员筛选利器 新闻

3 月 30 日，自动化人才甄选和考试系统 猿圈 对外宣布已经完成数千万元的 A+轮融资，由智联招聘投资。此次融资距猿圈上次获得 Recruit 和达内集团的 A 轮融资 仅 5 个月的时间。据介绍，本轮融资将用于人才引进、产品升级和市场拓展等。

猿圈同时也对外公布了产品的全面升级。猿圈在 2014 年成立之初，主打的是技术测评领域，对标的是美国的编码社区 HackerRank，主要向企业提供技术测评系统，帮助企业找到更靠谱的程序员，区别于传统的通用胜任力测评，猿圈选择的是更为贴近工作场景的能力测评，也就是很多企业在招聘时给技术人才设立的必备环节：编程考试。

猿圈 CEO 郑萌表示，猿圈今年升级了整个 B 端的服务体系。从产品上来说，编程能力的考试依然是猿圈的特色以及区别于市面其他系统的产品壁垒；除技术考试外，猿圈今年推出了适用于校招、社招和普通考试等多种场景的在线考试系统，与此同时还推出了科技感很强的在线传屏面试系统。也就是说只要是跟“筛选人才”相关的需求，无论是笔试还是面试，今年在猿圈的产品里都可以得到满足。

“这是市场的趋势。”郑萌表示，应用场景与品类的扩充实际上来自于客户需求。同时，除了产品上的升级与改进，猿圈实际上从去年也开始向下延伸服务模块，触及企业的技术咨询与培训，目前正在帮京东实施技术培训服务。

在合作方面，猿圈也一直在铺展自己的渠道，此次获得智联的融资，对猿圈的用户量和产品的打磨都讲起到很大的帮助。智联的副总裁姬鹏展表示智联将和猿圈在产品和服务层面进行深度合作，为智联 B 端企业提供对 IT 人员的专业测试服务。据悉，猿圈的编程测试已经接入到智联的主网站中，智联的企业用户只要在“简历管理”模块选择相应的候选人，就可以发起编程测试，候选人完成测试后，其成绩和报告可以在智联平台进行查看和下载。

此外，猿圈目前可支持人脸识别功能、锁屏、录屏、实时监控、多人多维度阅卷、编程自动判分、面试官可通过传屏运行候选人代码等。

北京猿圈科技有限责任公司成立于 2014 年，同年 11 月，获得华创资本的种子轮融资；2015 年 5 月，猿圈了获得来自洪泰资金的天使轮融资；2017 年 7 月，这家公司又获得了 Recruit 和达内集团的 A 轮融资。

注：具体投资额由投资机构或企业提供，动点科技不做任何背书。