Snap 本月将进行第二轮裁员 新闻

Snap 正在进行本月第二轮裁员。据 彭博社 报道，Snap 正在针对其广告和销售部门裁员约 100 名员工。 该公司在 3 月初裁员了 100 人 。

Snap 首席战略官 Imran Khan 发表声明称 ：

在过去的两年里，我们的公司实现了巨幅增长。去年年底，我们要求 Snap 高管仔细研究他们的团队，确保他们拥有合适的资源和组织来支持他们的任务。因此，内容、工程、销售和 Snap 的其他部门已经做出了改变，建立了新的结构。这些变化反映了我们的观点，即我们团队之间更紧密的整合和更紧密的协作是我们的业务可持续发展的关键因素。虽然这一过程要求我们做出一些非常艰难的决定，但我们相信，严格确保我们的团队结构、始终与我们的目标保持一致，将使我们变得更加强大。

这对 Snap 来说是一个有趣的时间点。尽管该公司可能从 #deletefacebook（#删除 Facebook）运动中受益，但它也面临着用户对于其相机/通信应用程序不必要的设计更新的强烈反对。

Snap 想成为一家相机公司 ，这与该公司 2015 年的战略有所不同。Discover 在 2015 年推出，该功能的出现在当时更多体现的是该公司的媒体野心。