微软进行大规模业务重组，供职 21 年的执行副总裁 Terry Myerson 将离职 新闻

微软日前 宣布 对公司整体业务进行大规模重组，执行副总裁 Terry Myerson 将离开公司，他在微软工作的时间长达 21 年，负责 Windows 和设备业务。

微软将建立两个新部门，分别是体验和设备部门与云和 AI 部门。Rajesh Jha 将领导体验和设备部门，该部门负责 Windows、Office、第三方应用程序和更集成的 Microsoft 365 设备，还会负责新 Xbox、Surface 等硬件的生产。

Scott Guthrie 将领导云和 AI 部门，该部门与研发部门是分开的，将涉及业务中应用 AI，包括分布式计算和 AI 感知，以及 Azure 云服务、各种分布式计算解决方案和混合现实。

此外，Jason Zander 被任命为 Azure 云服务的执行副总裁，而 Harry Shum 则继续领导 AI + 研发部门。

这些改变凸显了微软如何努力调整自己的战略，以配合技术世界发展的下一个阶段。 Myerson 在微软任职 20 多年，自 2013 年以来一直负责 Windows 业务，因此这是该公司发生重大转变的信号，也表明这种转变不仅发生在产品中，也发生在人上。