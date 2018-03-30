微信支付发布《移动支付时代的无人零售报告》：开放免密接口、数据支撑、分账结算三大产品合作支持

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾日前在 2018 中国 IT 领袖峰会上提到零售时表示：“腾讯不做零售，甚至不做商业，只做底层，把机会让给所有的合作伙伴。”微信支付的无人零售行业解决方案一如既往地秉承腾讯在智慧零售领域的业务逻辑，将“工具”不断优化并开放出来，帮助商家降低成本、提升效率、优化体验。

3 月 30 日，微信支付行业运营总监白振杰在 2018 智慧无人零售大会上发布了《移动支付时代的无人零售行业报告》，报告首次结合中国百货商业协会权威调研和微信支付的数据分析能力，揭示了移动支付接入前后的行业变化、商业机会，以及发展趋势。同时，微信支付发布了“无人零售解决方案”。这份报告由微信支付联合中国百货商业协会无人店分会及自助售货行业分会联合发布。报告显示，北上广深等一线城市正在领跑“无人”潮流。以在无人零售终端支付的人数计，排名前五的城市分别是北京、上海、深圳、广州、杭州。

新兴场景不断涌现，只有更近没有最近

报告显示，近一年来，无人零售终端的场景不断涌现，从最初的地铁、机场、车站、校园、工厂、医院、酒店等传统场景，扩展到囊括办公室、社区、网吧、停车场，甚至出租车等更加丰富的场景。同时售货种类大幅增加，从最初的单一预包装食品到如今的橙汁、椰子、健身房、KTV、咖啡、泡面、量体裁衣等 12 个大类 55 个小类。

无人终端距离用户越来越近的同时，随着移动支付的接入，消费者的年龄覆盖也显著延伸，从“18-38 岁”扩展到“12-72 岁”。与此同时，根据中百协会提供的数据，消费者满意度也从移动支付接入前的不足 55% 升至大于 85%。

传统场景覆主要盖流动用户，而新兴场景照顾了更多固定用户，更近也代表着商业价值。通过对客单价和交易频次的分析，对比传统便利店、自动售货机、无人货柜货架的不同情况，报告指出固定且离用户更近的场景更容易制造需求。

微信支付+无人零售，数据驱动商业洞察

通过对用户画像的大数据分析，报告发现男性相较于女性更爱在无人零售终端购物。同时无人终端相较于传统零售店，用户群体的年龄分布差异更加显著。90 后是无人货柜的核心消费群体，而 95 后引领了自动售货机的消费潮流。

同时，报告指出用户的微信好友指数也与消费能力呈现相关性。自动售货机的主力用户群体微信好友指数是 100-500，而便利店和无人货柜，其消费主力好友指数在 250-1000 之间。

通过对交易量的分析，报告指出春节期间是办公室无人货架行业的重要洗牌点。或是因为货架商家出于供应、储存的负担，放弃了持续供应。

通过对比传统便利店与无人终端的分交易人数变化，报告认为，早中晚餐将成为未来无人零售的发展机会和方向。

开放三大产品，微信支付发布无人零售“工具箱”

大会现场，微信支付发布了智慧无人零售行业解决方案，向合作伙伴开放免密接口、数据支撑、分账结算三大产品合作支持，为商户提供无感的用户识别和支付方式，用户洞察并帮助特殊场景下多家商户资金分配。

无人零售行业已经有众多企业从微信支付的链接能力中受益。友宝借助微信的支付、卡券与用户流量，在销售上提升超过 15%，其中微信支付次数超过 6 亿，微信支付用户数超 6 千万，优惠券使用超 800 万次；小 e 微店通过微信小程序和公众号，帮助无人店商户提升了坪效与人效。同时，微信支付会结合小程序、单品、会员、广告四大能力，对商家进行营销支持。并通过费率优惠、笔数激励、营销活动对行业进行扶持。