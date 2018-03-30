WiFi 万能钥匙回应央视报道：我们的运行原理是热点共享，不是破解 新闻

3 月 28 日，央视《经济半小时》栏目报道称，WiFi 万能钥匙等软件会将所有的 WiFi 信息放进它编织的后台程序里，只要消费者下载并使用，这个消费者的手机就自动成为了这个软件的一个流动间谍。

对此，WiFi 万能钥匙 回应称，WiFi 万能钥匙的产品名称容易给公众造成误解，但 WiFi 万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过 WiFi 热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。

以下为回应的部分内容：

1、WiFi 万能钥匙的产品名称容易给公众造成误解，我们有必要澄清：WiFi 万能钥匙的运行原理是热点共享，不是破解，是通过 WiFi 热点资源共享的方式，让用户便捷连接，安全上网。

2、WiFi 万能钥匙一直重视对密码的保护，对密码采用 128 位非对称加密，从不明文显示密码。报道中提及的密码查看功能，是厦门某企业的产品“WiFi 钥匙”提供，且此功能需要通过第三方 root 工具，获取系统管理权限后才可使用。“ WiFi 钥匙”并不是我公司产品，只是名字近似，该企业与我公司也无任何关联。节目中出现可明文显示密码的均为山寨 WiFi 万能钥匙的产品，近两年来经过我们举报而下架的该类山寨软件有 1669 个。

3、WiFi 万能钥匙只是为用户提供了更为便捷的上网方式，本身不会增加用户上网的安全风险。 WiFi 万能钥匙一贯尊重并保护用户的隐私，获取的用户信息均在国家法律法规允许的范围内，还须经过用户同意，并且所获取数据只限于提升用户体验。为了保护用户的网络安全，我们为每一位用户提供了免费的 WiFi 安全险，一旦用户或热点主人因为使用 WiFi 万能钥匙遭遇财产损失，均可进行索赔。WiFi 万能钥匙是中国网络安全产业联盟首批成员，并通过了国家信息安全等级保护三级标准验收。