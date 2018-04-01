Google 短网址服务 goo.gl 被关闭 新闻

Google 似乎会经常自己对改变旗下产品的规划，你不会预想到他们会在什么时候就突然就想干掉你正在使用的产品，即便它可能没有想象中那么“冷门”。Google 这两天在 官方博客 宣布，他们的短网址服务“goo.gl”即将关闭。

Google 打算从 4 月 13 日开始关闭 goo.gl 网址缩短功能，用户将无法创建新的 goo.gl 短网址。对于已经被创建的短网址，Google 打算到 2019 年 3 月 30 日停止用户访问控制终端，也就是说用户使用短网址的统计功能将受到影响。

不过好消息是，这些短网址将可以继续工作，你无需特意把它们替换掉。

Google 推荐用户使用他们的新服务 Firebase Dynamic Links（FDL），或使用 Bitly、Ow.ly 等其他短网址服务。

“Goo.gl”的官方正式名称是“Google URL Shortener”，于 2009 年 12 月推出，最初用于 Google 工具栏和 Feedburner，后来才有了单独的 goo.gl 网站供访问，这项服务正式向所有人开放的时间是 2010 年 9 月。Google 还有另一个短网址“g.co”，不过它只提供 Google 自己使用。