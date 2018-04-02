“心无止境，创新无界”，跨界世界舱等你来袭！

前往 2050 的旅客请注意：

您乘坐的“探索号”飞船现在开始登舱。请带好您对世界的好奇，出示创新名片，由 X 号登机口上飞机。

现在，请你怀揣着遨游创新宇宙，探索智慧星空的热忱跨进舱门，准备好沉迷其中。你会惊奇的发现，这里竟有一群拥有不同肤色，来自不同国家的年青人，他们却用着同一种语言，你一言我一语的交流心得，共享成果。这样的场景让你感觉既熟悉又陌生，好像似曾相识，却又与众不同。而科技，就是一种没有国界的语言。

这时，你听到了天籁般的童声，虽然稚嫩但充满了对科技创新的渴望与兴奋。

“我想学习程式，因为我长大想要成为骇客！”

“我爸爸说了，如果我能写程式，將來有非常多的工作需要我。事实上，这是一个将来人人都会需要的语言。”

“我想通过写程式，來控制并在我的电脑里创造，任何我想做的事！”

你既欣喜又好奇的顺着声音传来的方向走过去，发现一群孩子正在认真又兴奋的写着程式，他们的脸上洋溢着无比激动的神情。

其实科技，也是一种跨越行业的桥梁。教育与科技的融合就像一种奇妙的东西，它会像爆米花那样没有任何征兆的突然出现，却又紧紧的抓住你的心。First Code Academic 推出了“培育未来的创造家”的儿童程式课程，旨在培育下一代成为善用科技的创造家。他们鼓励孩子们无所畏惧的往前，突破现状，勇敢地分享自己的成果——“完成，比完美更重要”。

First Code Academic 将在展区“跨界·世界舱”设置为期半天的课程体验，共分三个模块，带领不同年龄的儿童一起使用编程，从科技的使用者，成为创造者。透过编程，6-8 岁的参观者，将用 Scratch 做出属于自己的动画作品，培养程序“手感”和科技互动，使学习更有成就感、好玩且生动。9-11 岁和 12 岁以上的参观者，将用麻省理工学院开发生的程式语言-AppInventor，来创作属于自己的第一个手机 App！在学习运算思维的同时，用 App 解决生活中遇到的问题。程式语言是新世代最重要的第二语言，孩子们可以通过创新、有趣的编程工具来探索电脑世界的乐趣和知识，尝试发现问题，学会思考并用不同的方法解决它。

First Code Academy 的课堂里沒有只有一个正確答案的考題。你可以带着对世界的好奇，渴望动手创作的热情，以及积极主动尝试的心，来“世界舱”的 First Code Academy 课程体验区一探究竟，尽情体验。来勇敢地分享自己的成果，程式之旅，从这里启程！科技之花，也在这里绽放！

等等，你以为这就结束了？不！再试着往机舱里走走，这就是一场尽情享受友情和交流的嘉年华。这里的一切就像地心引力无法抗拒，一寸一寸深深地将你吸引。如果你听了 First Code Academy 课程体验还觉得意犹未尽，那我们决定再加一味，香的很！

freeCodeCamp Workshop 以“人人皆可编程”为主旨，由项目核心开发者带领参与者从零开始编写一个 Web page，初步学习 HTML/CSS/JavaScript 编程语言，感受用编程解决问题的思维。FCC 更像是一本习题册而不是教科书，通过 FCC 可以了解如何在实践练习中掌握知识。



freeCodeCamp Workshop 将在展区设置 80-100 个参与结对编程的名额，由导师带领参与者使用 HTML、CSS 等编程语言从零开始编写一个致敬页以及属于自己的个人作品集。你可以自学成才，习得一手精湛技艺，明白程序语言原来可以这么美。编码结束后，参与者还有机会主动上台作 1.5min-2min 的闪电演讲，分享编程感受。身负才华, 充满创意激情的你, 在台上一展身手的良机怎能白白错过！此外，志愿者还会引导观众在 freeCodeCamp 官网体验游戏化编程闯关，满你所想，尽享乐趣！

你肯定想问接下来还有什么？我只想说耳听为虚, 眼见为实！你不妨亲自来“跨界·世界舱”展区尽情体验，这里有更多的神秘科技等你发掘！

或者，你也可以选择成为“探索号”的探索者，带着你的创新，你的才华，与我们携手向未来起航！

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