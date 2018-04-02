算法透明化再进一步，法国总统马克龙要求人工智能算法必须透明

法国巴黎越来越像是欧洲的人工智能研究中心了，并越来越受科技公司的青睐。包括谷歌和 Facebook 均已承诺将会在当地招贤纳士，投资设立实验室。近日。法国总统埃马纽埃尔·马克龙更是宣布到 2022 将投资 18.5 亿美元（15 亿欧元），以扶持人工智能技术的发展。这对人工智能创业者而言，无疑是一个好消息。

然而，4 月 2 日消息，马克龙还认为，互联网公司需要对其网络运行的技术更加透明，特别是在各种由人工智能驱动的系统涌现以后。

马克龙认为算法透明化将是 AI 领域的下一波浪潮之一，但这也将会给私营公司施加更多的压力。为此，马克龙在接受《连线》杂志采访时表示将施加更多的集体压力来使得这些算法变得透明化。

据了解，算法虽然只是一些代码，但其却可以很大程度上决定我们看到什么、听到什么、吃什么等。长久以来，包括 Facebook、Google 在内的几乎所有互联网公司都将算法视为公司的重要机密，不愿意将之透明化。

然而，这种情况正在被改变，比如去年 2 月皮尤研究中心发布的一份研究报告《算法时代的利弊》就显示，算法透明度是业界和学界共同关心的焦点之一。去年 12 月，电子隐私信息中心主席 Marc Rotenberg 甚至提出：对算法的知情权也是人们的一种基本权利。另外，今日头条也在今年年初首次公布了算法原理，在让算法公开透明地路上，今日头条走出了坚实的一步。

众所周知，数据对人工智能而言非常重要，马克龙为了将法国建设成为人工智能强国，正在致力于说服欧洲人分享更多的数据。显然，算法透明有助于提高人们分享数据的积极性。

算法透明从短期来看或许不利于大企业，但对人工智能的长远发展而言，或许利大于弊。

题图来自 123rf

