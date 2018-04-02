阿里巴巴 95 亿美元全资收购饿了么：阿里王磊担任饿了么 CEO 新闻

动点科技此前报道了有关饿了么将在 4 月 2 日召开内部会议宣布阿里巴巴将对其进行 全资收购 的消息，现在这件事有了新的进展。阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以 95 亿美元对饿了么完成全资收购。

阿里巴巴集团副总裁王磊（昆阳）将担任饿了么 CEO，张旭豪将作为阿里巴巴集团董事长和首席执行官张勇（逍遥子）的新零售战略特别助理，为公司提供战略决策支持。

收购完成后，阿里巴巴将以餐饮作为本地生活服务的切入点，以饿了么作为本地生活服务最高频应用之一的外卖服务，结合口碑以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务，形成对本地生活服务领域的全新拓展。

饿了么也将依托外卖服务形成的庞大立体的本地即时配送网络，将协同阿里新零售“三公里理想生活圈”，盒马“半小时达”和 24 小时家庭救急服务，“天猫超市一小时达”，众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”等一起，成为支撑各种新零售场景的物流基础设施。

阿里巴巴集团强调，饿了么将保持独立品牌、独立运营，饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。饿了么还将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。

阿里巴巴集团 CEO 张勇表示，欢迎饿了么加入阿里大家庭。在创始人张旭豪先生和其团队努力下，饿了么毫无疑问已是国内本地生活服务领域的佼佼者。从结缘到全面融合，源自大家对新零售的共同相信。未来，饿了么将依托阿里集团数字经济生态的商业基础设施，与阿里众多业务产生奇妙的化学反应，成为阿里新零售战略的一支重要力量。

饿了么创始人张旭豪表示，藉此饿了么正式成为“超级独角兽”，这是包括阿里在内的广大资本市场对饿了么的认可。成为阿里集团一员后，饿了么与整个生态的联系会更加紧密，相互协作会更加高效，协同效应会更加显著，饿了么用户、商户和合作伙伴都将共同分享阿里生态带来的巨大红利。更重要的是，阿里和饿了么有着一致的战略愿景，彼此都对新零售市场有着坚定的信心，加入阿里生态，饿了么的发展平台将上升到前所未有的高度。

同时速卖通（AliExpress）原总经理沈涤凡已被阿里健康董事会任命，接替王磊（昆阳）出任阿里健康 CEO。速卖通是阿里巴巴集团全球化战略中的重要组成部分，阿里表示在推进新零售的同时，也将继续加大对全球化的投入。

据饿了么披露，截至 2017 年 6 月，饿了么已经覆盖全国 2000 个城市，加盟餐厅 130 万家，用户量 2.6 亿，公司员工超过 15000 人。截至 2017 年 4 月，服务于“蜂鸟配送”的注册配送员突破 300 万人。