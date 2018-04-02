再加码自动驾驶！百度与小康股份战略合作，想在 2020 年实现无人车量产 新闻

4 月 2 日，百度 与重庆小康工业集团有限公司（以下简称小康股份）签署战略合作框架协议，双方宣布在自动驾驶、车联网、云服务等领域达成深度合作。

据悉，小康股份成为百度 Apollo 自动驾驶开放平台合作伙伴，将深度参与 Apollo 生态的搭建和推进。在自动驾驶领域，双方将于 2020 年前后，实现 Apollo Pilot 自动驾驶解决方案的 L3 级别的车型量产；于 2021 年前后，实现 L4 级别的自动驾驶车型量产。在车联网领域，双方将打造具备深度学习能力的 AI 智能网联汽车，在 2018 年量产新车型上实现 Apollo 小度车载系统等产品的全面搭载。

据公开资料显示，重庆小康工业集团股份有限公司成立于 1986 年，是一家集整车、发动机一体化的汽车制造企业，总部位于重庆市沙坪坝区井口工业园区。重庆小康工业集团股份有限公司的主要产品有东风小康汽车、小康汽车动力和瑞驰新能源汽车。

陆奇曾在百度 Create AI 开发者大会上表示，Apollo 其实是一个完整的开放自动驾驶生态。从公司业务上来讲，百度在这张图中主要能提供的是软件服务，主要包括三个部分：地图定位（Localization）、软件算法（Open Software Platform）以及云服务（Cloud Service Platform）。