滴滴拼车日均订单破 240 万，累计超过 13 亿人次使用 新闻

滴滴 拼车今日对外公开了一组数据。数据显示，截至目前，全国 60 个城市，累计超 13 亿人次使用过拼车服务。此外，滴滴拼车日均订单已突破 240 万。

滴滴拼车是滴滴出行旗下一款通过大数据算法，将路线相近、同方向的乘客进行即时匹配，帮助乘客拼车共乘、分担费用的分享出行产品。2015 年 12 月上线以来，滴滴拼车已经在北京、杭州、成都、广州、深圳等 60 个城市提供服务。

滴滴数据显示，已经有越来越多的人习惯拼车的出行方式，超过 50% 的乘客都愿意接受拼车。滴滴拼车让乘客在高峰期更容易叫到车。目前滴滴拼车的全国平均拼成率已经超过 70%，而在一些拼车文化流行的城市，高峰期平均拼成率可达 80% 以上。

为了有效提升司乘双方的拼车体验，滴滴拼车从时间和空间两个维度入手，做出了许多创新尝试。比如拼车会“让乘客走到某个最佳站点”，等待车主来接。据悉，这个“最佳站点“是系统基于步行距离、时间、路况等维度计算出来，这一功能尽可能的满足了同车的不同乘客目的地路径规划，帮助司乘减少因途中接人而产生的拼车绕路里程。同时，通过对乘客目的地、实时路况、躲避拥堵等因素的判断，拼车会为乘客找到最匹配的“伙伴“，较之前有效缩短了到达目的地的乘车时间，提升出行效率。滴滴数据显示，目前，拼车平均减少了 38% 的绕路里程。

滴滴发布的数据显示，截至目前，拼车累计分享了 3.6 亿个闲置座位，相当于至少减少了 12000 万辆车上路。