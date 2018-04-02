京东回应被北京网信等部门约谈：接受批评，将进行全面严肃整改

4 月 2 日，北京市网信办、北京市公安局、北京市通信管理局、北京市工商局、北京市文化市场行政执法总队就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为，依法约谈京东相关负责人，并责令其整改。对此，京东回应表示认真接受批评，将进行全面严肃整改。

北京市网信办今天早些时候通过微信公众号 网信北京 发文称：

经查，京东未依法尽到对其网络平台售卖商品、出版物及其他印刷品的有效管理职责，导致有关违法违规商品、出版物及其他印刷品的售卖信息在网上传播，违反了《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务管理办法》、《出版物市场管理规定》等相关法律法规，并造成不良社会影响。 对此，北京市网信办、北京市公安局、北京市通信管理局、北京市工商局、北京市文化市场行政执法总队责令京东立即进行全面整改，切实履行好网站主体责任，完善制度建设，确保依法依规办网，对网站内容进行全面清理排查，杜绝此类情况再次发生。

京东回应表示：