腾讯无人车首次曝光

今天上午 10 点左右，腾讯无人车首次公开露面出现在北京四环。据量子位报道，这是一辆白色长安 SUV 改装的原型车，头顶硕大醒目的激光雷达（目测为 Velodyne 64 线），车尾还有一个改装添加的传感器，长得也像激光雷达。车身前后四周，则加装了相机、毫米波雷达等传感器。

2017 年 3 月，腾讯已持有特斯拉 5% 的股份，成为其第五大股东。与此同时，腾讯还与百度等多家机构对蔚来汽车进行 6 亿美元的融资。在 2017 年 11 月时，彭博社曾报道，腾讯已经开发出了自己的无人驾驶系统，并在内部开始进行测试。

BAT 三家都在布局无人车。

2014 年 7 月，百度首次证实，已启动“百度无人驾驶汽车”研发计划。去年李彦宏百度世界大会上透露，百度计划在 2018 年 7 月底，“与金龙合作率先实现 L4 级小型客车的小规模量产及试运营”。不仅如此，百度还将在 2019 年与江淮、北汽，2020 年与奇瑞共同推出 L3 级无人车。L3 也即是高度自动驾驶，驾驶时需要有一名安全员处理紧急情况。

而阿里在 2015 年 3 月，阿里与上汽宣布合资设立了 10 亿元的互联网汽车基金，以互联网为切入口，把车载系统放在了优先位置。

 


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