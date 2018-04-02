全设智能：外表看似卖安检闸机，其实内心藏着玩转 AI 大数据的野心 | 创业 初创公司报道

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不少人可能还记得这则新闻：“弱光子安检仪”的生产厂商启路达生产的“神枪系列弱光子可视化人体安全检测仪”在四川省成都双流国际机场投入使用，但不幸的是该设备和公众舆论打了一个擦边球，它的本质上实为 X 光安检仪，不久就被知乎的一篇名为《成都火车站使用 X 光机直接对旅客安检》的网帖在互联网上曝光并引发热议，公众质疑该设备厂商在未告知“弱光子安检仪”实为 X 光安检仪，且设备电离辐射危险警告标志张贴位置不明显的情况下，大规模对公众使用，存在着设备电离辐射危险警告标志张贴位置不明显、未对“弱光子”作明确说明等问题。

后来这款设备遭遇环保部核与辐射安全监管三司发布质询并立即下线，但误会背后其实是大众对安检设备市场的概念模糊，谈 X 光色变，对未知存有妖魔化偏见。

南京全设智能科技有限公司（简称“全设智能”）是一家从事安检设备及系统的研发、生产、销售、服务的高科技公司。公司立足于技术、产品、应用创新，深度挖掘用户需求，帮助用户建立切实有效的安检管理体系，为客户提供卓越的安检产品以及最优化的安检综合解决方案和服务。通过智能联网来升级传统安检设备以切入传统安检行业，占据安检数据入口，进而让数据发挥更多作用提供系统的智能安检模型来解决行业痛点。

全设智能以辐射成像技术为基础，有一套自主研发的前端以及后台管理一体化服务平台业务。目前的解决方案包含了人、物、车安检系统以及智能图像云平台。对于检查人和检查物甚至是车，设备都会存有差异，背后是不一样的技术在支撑。

“比如说在画质的颗粒度上、检测速度甚至是健康安全系数上的考量都有不一样的侧重。”据了解，全设智能具备国内目前只有三家能达到的民航标准的安全检测水平。客单价在十万到百万不等，商业模式以购买设备和服务为主要手段。在用户定位上，CEO 曹玥告诉动点科技，“目前全设智能系列安检产品及服务的目标客户主要分布于民航、海关、铁路、公路、城市轨道交通、邮政物流、公安司法、大型活动赛事等领域，比如通达系都在用我们对于物流设备安检的服务。作为这些物流公司的转运分拣中心安检服务提供商，我们会逐步进入物流邮政领域，预计今年收入可超过六千万元。 ”

目前市场格局大致分成了诸侯割据的状态：同方威视、大华海康，提起这些响当当的公司，在安防圈子里自然是无人不知的，但巨头笼罩下依然会有一些细分化垂直化的领域等待掘金。CEO 曹玥告诉动点科技。这些年创业人必言及的大数据就是其一。

曹玥和我们解释了大数据在安检系统中的用武之地——在当前的工作模式设计下，地铁安检从客观规律上，无法实现好的检出效果。 如果 在不进行技术革新的情况下， 达到真正有效的安检 需要将安检通道数增加 3倍，同时，每个通道的班组数增加 12倍。 这在经济上是无法接受的。

而当前在图像模式识别技术日渐成熟的情况下，采用计算机辅助识别或者自动判图的技术降低安检员的工作强度，甚至是代替部分和全部安检员成为可能。根据粗略估算， 只要安检设备对最常见的 10种类型的危险品的 自动 识别能力准确度达到 80%，综合误报率低于 10%，就能达到当前操作员值机 在理想状况下 （充分培训，按照工作流程工作）的工作效果 。 如果 安检设备对最常见的 10种类型的危险品的 自动 识别能力准确度达到 90%或更高 ，综合误报率低于 5%，再辅助一定的人工判图，就能将当前的安检效果提高到接近民航的水平（约为当前地铁安检效果的 30倍）。同时安检员的数量将显著 下降。

针对这方面，全设已经和清华软件研究室共同成立了实验室，为 AI 安检的数据学习模型开荒，逐步降低人在其中扮演的角色。CEO 曹玥告诉动点科技，“你可以大概算下，一个地铁安检口平均 4-6 人，然后一天三班倒，一月平均支出在多少，一年又是多少？再加上每年花在安检人员工资和管理上的费用（不含培训，维修维护），大约是保有设备总价值的 10 倍。如果这些部分可以交机器处理，地铁运营部门是不是就能把这笔钱用到更多对公共有价值的领域去？”

无疑，这将会给传统安检设备存在需求的那方降低一笔巨大的人力成本支出。“下一步公司要在 5～8 年内将公司打造为国内顶尖、世界领先的智能化安检产品服务提供商，力争通过持续创新，在安检、医疗、工业检测、智能识别等行业成为专业领域的领导者。”看来全设的终极愿景是发明一套精准定制的安检设备和方案以及智能化的安检系统。用技术回馈社会，让社会更安全，让安全更可控、让过程更智能。

在团队配置上，全设智能安检行业内资深技术专家和应用专家创立，核心成员 CEO 曹玥毕业于清华大学工程物理系本科，清华大学核研院硕士，行业经验 20 年，曾任同方威视市场负责人，08 奥运和 10 年世博会安保安检项目的项目有其功劳，并设计实施多款创新安检产品和服务，例如微震生命探测仪，例如便携式 X 光检查仪的改进。堪称中国安检领域不多得的杰出创新力的产品经理。其他成员多来自清华系，都具备 15 年以上的安检从业经验，并始终专注技术创新，产品研发和应用创新，努力将自身打造成业界的知名品牌。

据了解，安检市场存在巨大的增量空间，每年将以 100% 的增速规模化发展，如果能够发挥数据的无限作用和潜力，将达成一个千亿级市场，而对于创业者而言谁能先声夺人利用技术壁垒抢占市场高地就是成功的第一步。全设智能目前已经完成远瞻资本以及华创资本的数千万元天使轮。A 轮计划融资五千万。