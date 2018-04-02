yallacompare 将用 3D 打印和基于区块链的制造技术来造自动驾驶车 区块链

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据 Middle East Events 报道，中东比较前沿的比较网站 yallacompare 宣布了一个开创性的计划： 公司计划利用 3D 打印及基于 区块链 的制造技术，开发并推广一款名为“yallacar”的新型电动车。

这个电动车有时尚的外观造型，拥有完全自动驾驶功能及增强现实功能，其将成为世界上第一款基于 3D 打印技术和区块链技术的电动车。

这一举措对于处于业务扩展时期的 yallacompare 来说，可谓是水到渠成。该公司已经通过其在线保险比较平台彻底改革了中东地区的汽车保险业务，公司也将为汽车制造业做同样的变革。

“我们大多数人都是汽车爱好者，所以制造汽车的决定很容易实现。尽管我们都喜欢有 V8 发动机的大型超级跑车，但我们希望自己的赛车具有前瞻性，而不是怀旧。”yallacompare 的首席执行官 Jon Richards 解释道。“因此，我们计划利用我们可以找到的每一项尖端技术来实现具有前瞻性的未来主义。区块链和 3D 打印，当你读到这些东西时，你会认为它们只是流行语，但是我们正在将这些东西全部变成现实。”

该电动车计划在阿联酋、巴林（Bahrain）、科威特、阿曼及沙特阿拉伯等中东各国推广。预计该款 Yallacar 车型将于 2019 年中期实现量产，并于 2020 年完成首批客户车辆交付。