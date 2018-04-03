未来， 自动驾驶 将解放用户的双手，然而，当用户不再掌握方向盘，那他应该做什么呢？苹果与 Uber 给到人们的一个选择则是利用 VR 设备，进入虚拟世界去休息、去娱乐、去冒险。

4 月 3 日消息，苹果关于自动驾驶汽车的虚拟现实系统专利已经出现在美国专利和商标局公开的资料当中。资料显示，在自动驾驶汽车内，所有乘客都可以戴上 VR 头盔，观看任何你想看的世界，你可以进入虚拟办公空间，召开虚拟会议等等。

同时，苹果还表示该 VR 系统能够大幅改变汽车内外的环境，降低“晕动病”发生的概率。同时，汽车也可以不需要车窗，汽车也会因此变得更加紧凑，但用户感觉起来还是非常宽阔，而且由于实际大小变小之后，汽车抵挡碰撞的能力也将得以增强。、

无独有偶，上个月 Uber 也曝光了一项类似的专利。

优步在申请文件中提到，无论是有人驾驶汽车还是自动驾驶汽车，许多人每天坐车行驶在同样的线路上，他们希望能够利用自己的出行时间体验一些新内容，而不仅仅是通过车窗看外部的风景。

优步提到，可以利用车载的虚拟现实系统，提供独具一格的用户体验。优步希望利用自动驾驶汽车的传感器数据来为乘客创建独特的虚拟环境。例如，比如在一个动作主题的虚拟现实游戏中，游戏可以获得车辆震动的信息，从而让玩家更有身历其境的感觉。这可能有助于解决由于模拟运动和实际运动之间的滞后而出现的 VR 晕动症问题。