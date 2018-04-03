区块链支付初创公司 Bitpay 完成 4000 万美元 B 轮融资 区块链

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区块链支付初创公司 Bitpay 日前完成了 4000 万美元 B 轮融资 ，风险投资公司 Menlo Ventures 和 Aquiline Technology Growth 参与本轮融资。该公司在 去年 12 月 启动了 3000 万美元 B 轮融资计划，但在最终结束前决定扩大融资规模至 4000 万美元。

Menlo Ventures 的负责加密货币行业投资的合伙人 Tyler Sosin 表示 ，该投资机构在过去的 18 个月里，一直在考虑对区块链初创公司进行投资，但没有找到合适的投资对象，最后它们找到了 Bitpay。不过 Sosin 没有透露 Menlo Ventures 在本轮融资中的投资金额。

Sosin 称，Menlo Ventures 认为区块链将成为未来支付技术的重要组成部分，尽管该公司目前尚未购买任何加密货币或参与 ICO。Menlo 将加大在加密货币行业的投资，Sosin 说：“现在还太早，我们相信会有大公司进入这个（加密货币）市场。”

Bitpay 在去年 12 月表示，公司将利用 B 轮资金扩张亚洲地区业务，以及用于招聘工程技术人才、监管批准申请和技术收购。该公司目前已经处理了近 20 亿美元的年支付交易总额。