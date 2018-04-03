Google 拆分 AI 业务，搜索与 AI 部门负责人离职 新闻

据 CNBC 报道，Google 周一宣布将搜索和人工智能业务分拆成两个独立部门，公司网络搜索业务主管 John Giannandrea 也将卸任。

John 原来所在的岗位也将被一分为二，分别由 Google Brain 联合创始人 Jeff Dean 和 2000 年加入 Google 的 Ben Gomes 负责，Jeff 将负责 Google 所有人工智能相关的工作，而此前负责搜索工程业务的 Ben 将负责 Google 的搜索业务部门。

不过 John 将继续在 Google 担任其他职位。Google 发言人已经证实了这一消息，但拒绝发表进一步评论。

Google 的搜索和人工智能部门在 2016 年合并，从那时起，John 便担任合并后新部门的负责人，当时的这一变动表明，Google 将重点打造机器学习和人工智能业务。

不过，Google 首席执行官 Sundar Pichai 一直在越来越多地强调人工智能对整个公司的重要性，Google 在搜索和人工智能领域拥有领先的技术，同时也面临着来自 亚马逊、苹果等 竞争对手的威胁。