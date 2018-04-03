同志社交应用 Grindr 被曝与第三方共享用户 HIV 感染数据 新闻

在一些欧美国家，Grindr 是很多同志群体正在使用的一款社交应用，这款应用在全球拥有超过 360 万日活跃用户。不过据 BuzzFeed 报道，Grindr 正在将它记录的用户信息分享给其他两家公司，这些信息中包含用户提交的 HIV（艾滋病病毒）感染状况。

这两家公司名为“Apptimize”和“Localytics”，Grindr 通过它们来优化自己的 app，它们可以获取 Grindr 用户的个人信息，其中包括 HIV 感染状况以及用户最后的测试日期。

根据挪威非营利组织 SINTEF 公布的信息，Grindr 会将用户的 GPS 数据、电话号码、注册邮箱和种族等个人信息连通 HIV 状况一起被传送，这将能够识别特定用户对应的 HIV 状况。

Grindr 有时还会将一些信息以未加密的方式传送。

BuzzFeed 援引非盈利组织 ACT UP 的成员 James Krellenstein 称，Grindr 是一个相对特别的允许用户公开 HIV 感染状况的地方，但 Grindr 将这些数据分享给第三方，并没有明确告知用户，这将对用户的健康和安全造成威胁。James 表示，他们不期望这家公司能够喜欢将自己标榜为酷儿社区的支持者。

已经有用户表示，自己将不再公开 Grindr 资料中的 HIV 感染状况，并对这次事件感到不安。

根据 Axios 援引 Grindr 公司安全负责人的消息，目前 Grindr 已经停止与第三方共享用户的 HIV 状况，并决定在用户强烈抗议后，围绕类似的敏感信息修改条款。

Grindr 成立于 2009 年，是一个供男同性恋者使用的跨平台社交软件，属于地理位置服务社交网络服务，Grindr 曾在不久前推出一项可选的功能，提醒用户每 3 到 6 个月接受一次 HIV 检测。中国游戏公司 昆仑万维 曾在 2017 年 5 月收购 Grindr 剩余 37.47% 的股份，全资获得这家公司。