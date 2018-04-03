亮风台：从引擎到硬件再到行业应用，这家公司完成了自己的 AR 三级跳 | 创业 初创公司报道

2012 年，对于 AR 行业而言异常重要，因为就在这一年的 4 月份，Google 发布了极具历史意义的 Google Glass，从而开启了影响至今的 AR 浪潮。也就是在这一年，廖春元 成立了他的 AR 创业公司——亮风台。

对于一般的消费者而言，“ 亮风台 ”其实是陌生而又熟悉的，“陌生”在于普通人可能很少听说这家公司，而“熟悉”则是因为这家公司的技术你可能早就已经体验过了——2016 年，巴西里约奥运会期间，腾讯发起了“QQ-AR 火炬”活动，参与人数超 1 亿，该活动的技术提供商便是亮风台；今年春节期间，星巴克联合支付宝上线扫 logo 领 AR 宠物以及礼包和代金券的新春活动，累积参入人数也达 400 多万，而该活动的技术供应商依旧是亮风台。此外，亮风台还发布了极具潜在价值的 AR 眼镜 HiAR G100。

技术基因

据了解，亮风台创始人廖春元从事图像识别和人机交互长达 20 余年，是中央和上海“千人计划（创业）”国家特聘专家。他于上世纪 90 年代末期毕业于清华大学，获硕士学位，后又赴美在马里兰大学读了 7 年，拿到计算机博士学位。他曾任富士施乐硅谷研究院科学家，领导移动 AR 核心技术研发，三获杰出成就奖，两获 ACM 顶级国际会议奖，并发表 40 余篇国际期刊和会议论文，获 14 项美国专利。

2012 年，廖春元感觉到图像识别技术已相对成熟，同时智能手机计算功能不断加强，加上中国 13 亿人口潜在的市场需求，于是廖春元便创立了这家以家乡小山“凉风台”命名的 AR 公司。

值得一提的是，除了廖春元外，亮风台的联合创始人唐荣兴同样不简单，唐荣兴先后就职于英华达（Inventec）、清华同方、盛大创新院等名企，而且他也是鱼游网络联合创始人兼 CTO，有十余年产品研发经验。

唐荣兴的强项是产品研发，而首席科学家凌海滨则擅长于技术，凌海滨是美国天普大学计算机系副教授，前西门子美国研究院研究员、微软亚研院助理研究员，发表过 140 多便论文，任权威会议 IEEE PAMI 编委等，同时也是美国 NSF Career Award 获得者。

“可以说，我们的积淀不输给国际上任何一个团队。”廖春元表示。

HiAR SDK，亮风台的舞台初亮相

2015 年 6 月，国际 AR 引擎界的支柱，Metaio 被苹果收购并随后宣布关停了相关云服务。随着压在国内 AR 引擎界头上的大山移除，国内一批诸如亮风台 HiAR 、Easy AR、太虚等在内 AR 引擎公司开始崛起。

据了解，HiAR 是亮风台于当年 8 月正式推出的，打包整理了亮风台前几年做定制开发时所积累的技术，可为相关企业提供 AR 核心引擎、云识别、内容管理和前端浏览 App 等一系列服务。

当时，随着 Metaio 被收购，国内一大批 AR 应用开发者面临“断炊”的危险，而包括 HiAR 等国内 AR 引擎的出现则解决了国内开发者的燃眉之急， “HiAR 增强现实开发平台的发布，将弥补中国在 AR 产业核心技术的严重不足，并推动 AR 在深度和广度上的发展。”亮风台 CEO 廖春元如此表示。

据了解，HiAR 具有多目标识别跟踪、云端本地混合识别、远距离、大角度识别、抗背景干扰等特点，这款 AR 引擎发布两周之内就收到了诸多业内开发者的试用申请。而现在，基于 HiAR SDK 的服务已经广泛地运用在了腾讯、苏宁易购、阿里的产品中。

HiAR Glasses，突破 AR 引擎的天花板

而在其他 AR 企业都在专注做 AR 引擎时，亮风台却又特立独行地做起了硬件。实际上，就在 HiAR SDK 发布之后的第三个月，也就是 2015 年 11 月，亮风台便正式对外公布了 HiAR Glasses 增强现实智能眼镜原型机。2016 年 11 月，亮风台又发布了 HiAR Glasses 2 代；2018 年 1 月，其最新的 HiAR G100 正式发售，售价 16998 元。

一家底层技术见长的公司为什么不安安心心做 AR 引擎，却要跨界做 AR 眼镜？

对此，廖春元解释随着科技与市场认可度的进步，AR 技术也由边缘位置逐步被推向热点，而技术服务商角色的发展前景和空间却反而将受到限制；另外，廖春元认为 AR 的三大特性应该是突破屏幕、虚实融合、自然交互，而这些正是传统手机所无法实现的，只有 AR 眼镜等更智能的终端才足以支持理想中的 AR，AR 时代需要自己的终端。

因此，亮风台开启了 AR 眼镜的研发。

而现在看来，亮风台的这次“冒险”显然是对的：随着 2017 年，苹果 ARKit 与谷歌 ARCore 的横空出世，其他国产 AR 引擎企业已经明显感受到了寒意，廖春元的预言已不幸言中。而亮风台却因为有硬件方面的布局，避免了“冻害”。

另外，技术公司做硬件，这种软硬结合其实也是亮风台的独特优势，“中国 AR 公司很多，主要是硬件团队，自己并不掌握核心技术。”廖春元说到。

HiLeia，AR 眼镜暂时还得看 2B

亮风台做 AR 眼镜其实是盯上了 AR 眼镜 2C 市场的巨大前景，但由于市场以及技术成熟度的原因，C 端市场的具体爆发期其实还未可知。因此，跟 Google Glass 等众多 AR 企业一样，亮风台目前也将重点放在了 2B 业务上，这家公司希望利用自己的 AR 技术助力中国制造 2025。为此，亮风台今年又在今年年初发售 HiAR G100 时同期发布了 AR 应用：HiLeia。

据了解，HiLeia 是为 AR 眼镜打造的实时通讯与协作产品，将搭载于 HiAR G100 之上，作为基础应用面向企业用户提供服务，支持第一视角屏幕共享、多人多终端实时协作、多类型文件传输等功能，可改变员工寻求远程专家协助、产品供应商为客户提供售后服务、相关人员协同作业、新员工培训的方式，让优质人力资源得到最大化释放，加快事件处理的效率，从而降低企业成本。

关于 AR 在工业领域到底能够起到多大的作用，亮风台为动点科技提供了以下数据：

装配一个包括 30 个部件的飞机机翼，有 50 个步骤，在 AR 的帮助下，受训人员学习时间减少了 35%，零基础学员的培训成功率提高了 90%。 —— 波音公司

在制造过程末端使用 AR 来检查船只，替代 2D 图纸和实物对比的传统方式，使检查从 36 小时减少到 90 分钟，效率提升达 96%。—— 美国纽波特纽斯造船厂

AR 眼镜在装配组装作业中的运用，使作业时间缩短 25%，出错率降低 50%，效率提高 8%-12%。—— 通用电气

利用 AR 技术将现场工程师和专家联系起来，使工程师解决问题的平均时间减少 2 个小时，人员需求下降。此外，客户自主解决技术问 题的速度提高了 76%，满意度上升到 95%。—— 施乐

据介绍，亮风台目前已经与上汽、华帝、格力、美的、工信部、国家电网等企业在工业领域达成了合作。具体应用包括 AR 培训、巡检检测、操作指导等。

当然，亮风台已经在入局 AR、开发 SDK、研发 AR 眼镜方面即使找到并抓住了风口，而 AR 的工业应用是否是风口，亮风台在工业领域究竟能翻起多大的浪，我们拭目以待。