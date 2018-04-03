日本政府设立新机构打击加密货币网络犯罪 区块链

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加密货币概念和比特币等数字货币的兴起，也让人们看到了这领域中的危险性，尤其是数字货币盗窃等网络犯罪行为。为此， 日本政府决定成立一个新的机构 来应对这个问题。据了解，这个新的执法部门位于东京，500 多名分析师和调查人员将加入其中，以简化打击网络犯罪的工作。

仅去年一年时间，黑客就窃取了价值 170 亿日元（约 1.66 亿美元）的财产，其中包含价值 6.62 亿日元（约 630 万美元）的加密货币。

今年 3 月，日本警察厅表示，去年一共发生了 149 起与加密货币相关的黑客入侵事件，大多数案件，黑客都是通过访问未受保护的钱包来存储公钥和私钥。其中，价值分别为 4.535 亿日元、1.944 亿日元、530 万日元和 920 万日元的 Ripple 币、比特币、以太坊和 NEM 都被非法转移至其他账户中。

而在去年 6 月，加密货币被攻击的状况达到了高峰期，发生了 41 起案件。之后的 5 个月里，每个月的案件数均低于 20 起，后来在 12 月反弹，有 25 起事件记录在案。值得注意的是，在调查这些案件后日本警方均未查明嫌疑人的真实身份。

如今日本已经注意到由加密货币引发的网络犯罪问题，相信未来会有更多国家跟进，制定相关法律法规。