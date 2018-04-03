OKEx 因大量爆仓激活数据回滚，官方公告却引来争议 新闻

3 月 30 日 OKEx 比特币合约交易出现异常，凌晨 5 时左右 OKEx 上午发布公告表示将采取回滚措施，并把比特币合约的交易数据回滚到了 4 时 47 分。随后 OKEx 发布公告对该事件进行了详细说明——公告中表示异常账户通过不计成本的平仓，使得合约价格偏离指数价格超过 25%，同时引发了大量用户的爆仓。对此，OKEx 采取了回滚机制，但由于多头与空头利益的平衡未能解决，也引来争议。在争议之中，比特币跌破 7000 美元关口，据了解，对于此次交易异常，OKEx 采取的回滚机制是指程序或数据处理错误，将程序或数据恢复到上一次正确状态的行为。对于异常交易来说，即为把比特币合约交易的数据恢复至异常交易出现之前。值得注意的是，针对这次事件，OKEx 在公告中表示，回滚全部完成后，将公布新版合约“限价规则”。

官方公告如下：

香港时间 2018 年 3 月 30 日 5:00-6:30（HKT），有异常账户通过异常操作，导致 BTC 季度合约价格异常，大幅偏离指数，触发了我们的风控系统，经查证本次是一次有明显操纵迹象的异常交易行为，并且影响了部分用户。

经调查，部分异常账户，利用凌晨五点左右的这一市场活跃度及深度较低的时候，通过不计成本的平仓，引发价格下跌，触发爆仓规则，随后系统按照爆仓价格委托进入市场，而此时由于市场价格急跌，导致多数用户恐慌性平多。价格继续下行，如此往复，发生连环爆仓，合约价格因此大幅度偏离指数。

为保护投资者利益，对此我们第一时间进行评估，商讨对策，做出反应，快速启动如下处理方案，并第一时间通知受影响的用户，为保证每个用户都能及时了解处理进度，监督我们解决问题，我们通过多个渠道向大家更新进度。

2018.3.30 13:17

公布处理方案，决定将全平台的所有合约回滚至 2018 年 3 月 30 日异常交易开始之前的时间点 04:47，并且在回滚后直接进行交割。

2018.3.30 17:30

数据库回滚成功，并向用户公布所有币种合约的交割价格。

2018.3.30 21:00

回滚处理全部完成，当即优化风控机制，公布新版合约“限价规则”

2018.3.31 1:12

合约交易重新启动，平台资金划转及提现开放。

为什么选择回滚和回滚后立即交割？

数字资产本身波动较大，再加上合约的杠杆，相比传统金融市场较容易出现系统性风险。OKEx 风控措施包括保证金机制，限价机制等，而回滚机制也是 OKEx 防范市场系统性风险之措施之一。回滚机制是针对恶意操纵价格，恶意影响交易系统的异常操作采取的风控手段，在本次事件中，异常账户通过不计成本的平仓，使得合约价格偏离指数价格超过 25%，同时引发了大量用户的爆仓。

为了保护投资者的利益，根据 OKEx 用户服务协议 6.2 款，对异常情况带来的系统性风险采取回滚机制，并且在整个过程中，确保了平台资金的安全及币币交易和法币交易的稳定。

而所有合约都参与交割是为了防范重启交易后因价格差导致的大量爆仓风险。

因为重新开启后的时间差会造成很多不能及时平仓用户爆仓，带来系统性风险。为了避免这种情况的发生，因此我们决定回滚后立即进行交割，以此消除异常交易带来的影响，让市场恢复正常。

OKEx 作为一家需要向全球几千万用户提供服务的平台，在处理任何问题时，都要保持中立，经过细致的排查，希望维护一个公正健康的交易环境。针对这次事件，回滚全部完成后，我们当即优化风控机制，并公布新版合约“限价规则”。

接下来，我们将加强技术升级，确保每个币种的合约交易不受影响，同时我们也正在与全球顶尖团队进行交流合作，完善平台的风控建设，避免此类事情再次发生。

持续优化产品技术和风控的同时，减免手续费一周只是一部分，后续我们会推出更多优惠用户的活动。

OKEx 团队

2018 年 3 月 31 日