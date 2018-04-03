小鱼在家完成 C 轮融资，百度领投，富士康追投 新闻

小鱼在家正式宣布完成 C 轮融资，此次融资由百度领投，富士康追投。截至目前，小鱼在家已累计完成超过 1 亿美元融资。小鱼在家与百度已形成深度战略合作，并将持续深化。

小鱼在家母公司 AiNemo Inc.，成立于 2014 年 3 月，已与百度联合推出多款产品，包括“分身鱼”视频通话机器人、“小度在家”智能视频音箱等，均搭载了百度的 DuerOS 系统。小鱼在家系列产品已进入全球 50 个国家，覆盖超过 745 个城市的家庭用户。小鱼在家分身鱼系列产品，口碑极好，用户两年留存率高达 70%，新发布的“小度在家”是一款针对家庭场景的带屏智能音箱。

小鱼在家创始人&CEO 宋晨枫表示：“小鱼在家会一直秉承‘为家而生’的使命，持续推进人工智能技术的落地应用。小鱼在家是家庭人工智能产品的开创者，从 2015 年第一代产品问世，小鱼在家首次把语音加屏幕多模态的交互体验带入了家庭，深入洞察用户需求，聚焦解决中国当前 4-2-1 家庭模式下的焦虑。此轮融资将助推小鱼在家加大产品研发的投入，加快产品打磨与及推广，帮助小鱼在家进一步实现以语音为交互入口的‘家庭生态圈’的战略布局。”