Google 计划推出中端 Pixel 手机，目标印度市场 新闻

Pixel 手机是 Google 面向高端市场推出的系列，也是 Google 的自有品牌手机，价格和以前的 Nexus 也不一样，通常售价会在 600 美元左右。现在，为了开辟类似印度这样的新兴市场，Google 似乎正打算推出价格相对低廉的中端 Pixel 手机。

据 Ars Technica 报道，Google 硬件将首次进入印度市场，其中包括 Pixelbook 笔记本电脑、Google Home 和 Google Home Mini 智能音箱，Pixel 手机自然也不例外。预计这款中端 Pixel 手机将在今年 7 月到 8 月推出，而 Google 的下一款旗舰 Pixel 3 预计会在 10 月左右推出。

其实早在去年 12 月就有消息称，Google 打算 在印度开设实体店 来推广 Pixel 手机，当时的消息称，Google 印度实体店的开业时间将会是 2018 年下半年。

虽然印度能够正常使用 Google 搜索、Google Play 等服务，但目前 Pixel 手机的价格可能难以被当地民众接受。价格相对低廉的的中国品牌小米、OPPO、vivo 在印度更受人们喜爱，2017 年第四季度，小米在印度的市场占有率已经 超越三星 ，占据领先地位。