加密货币数据初创公司 BitKan 币看获 1000 万美元 B 轮融资 区块链

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总部位于深圳的加密货币数据初创公司 BitKan 币看 日前宣布获得 1000 万美元 B 轮融资 ，本轮融资由中云辉资本领投，IDG 资本和比特大陆（Bitmain）跟投，融资方式是股权融资。比特大陆是 BitKan 币看的现有投资方，2016 年曾向 BitKan 币看投资 160 万美元。

BitKan 币看表示将利用这笔资金扩展新业务，并将基于现有 App 打造被称为“K 站”的平台，该平台预计将于 4 月 20 日进入公测阶段。该公司同时也计划在香港、新加坡和东京开设新办事处。

这项新服务被设想为一个付费平台，共享由用户生产的内容，而用户可以通过 BitKan 币看发行的 KAN 币进行交易。

BitKan 币看称新平台旨在推动更高质量内容的产生，例如中国加密货币市场的投资策略，以应对这家公司所谓的“虚假 ICO 白皮书和骗局”之环境。

“免费内容只能吸引网页点击量，而设置付费墙可以大大提高内容质量，”该公司 CEO 余芳表示。

BitKan 币看成立于 2012 年，提供加密货币价格监控、新闻资讯、挖矿监控、钱包等服务。