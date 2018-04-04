美团确认收购摩拜，YouTube 总部发生枪击案 | 早 8 点档 新闻

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尘埃落定，美团拿下摩拜

尘嚣甚上的摩拜“卖身”传闻在 4 月 3 日晚间尘埃落定，综合媒体消息，摩拜股东会议已经通过美团收购案。

新京报援引知情人士的说法称，美团以 35% 美团股权、65% 的现金收购摩拜单车，其中 3.2 亿美元作为未来流动性补充，A、B 轮投资人及创始团队以 7.5 亿美金现金出局。此外，滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。

稍晚（4 日临晨）摩拜方面在媒体群中回应称，此说法不对，请以官方（消息）为准。

摩拜创始人胡玮炜凌晨也发朋友圈辟谣，表示：“并不存在所谓的“出局”，在我看来一切是新的开始”。据悉摩拜官方消息将会在今日稍晚放出，动点科技会及时为大家带来最新报道。



YouTube 总部附近发生枪击案：三人受伤嫌疑人已死亡

北京时间 4 月 4 日凌晨消息，本周二，一名持枪者在位于美国加州旧金山 YouTube 总部附近开枪射击，大量 YouTube 员工涌上街头，至少有 3 名伤员被送往附近医院，另有一名女性可能因自杀式枪击受伤已经死亡。

圣布鲁诺市警官艾德·巴贝里尼（Ed Barberini）在新闻发布会上表示：“我们已经定位到了我们认为是自杀式枪击者的嫌疑人，该名枪击者是一名女性，已经死了。”

三名被送往医院救治的伤员中，一名伤员的状况尚可，另一名比较严重，还有一名的情况很危急。当地警方没有透露更多有关此次枪击案中持枪女子的信息和她的开枪动机。

谷歌在一份声明中表示其正与当地警方密切合作调查此枪击事件。

福布斯全球最佳创投人沈南鹏榜首，系华人首次登顶

4 月 4 日消息，沈南鹏在《福布斯》杂志公布的 2018 年“全球最佳创投人”榜单（The Midas List）上荣登榜首，这代表着华人首次登顶的重大里程碑。与此同时，16 名上榜人士都拥有中国国籍或是华裔人士，这一数字也创下历史纪录。

红杉中国还有两名代表人物进入了今年的“全球最佳创投人”榜单，分别是排在第 13 位的周逵和排在第 90 位的计越。周逵对同城快送信息服务平台和生鲜商超 O2O 平台新达达进行了投资，而计越最知名的投资之一则以分类广告创业公司赶集网为目标，随后赶集网已在 2015 年与 58 同城合并。

中国本土的一些风险投资公司也出现在了榜单上，愉悦资本创始人刘二海排在第 61 位，他对摩拜和自动驾驶汽车创业公司 NIO 的投资使其重返榜单。另外，真格基金创始人徐小平排在第 24 位，与去年相比上升了近 50 位，原因是他对美菜网等公司进行了投资。美菜网是一家农产品移动电商，今年 1 月该公司在 E 轮融资回合中筹集了 4.5 亿美元资金。

有趣的是，有三名华人的上榜表明中国创业公司的影响力正在日益扩大，这三人分别是：排在第八位的甘剑平、排名 59 的宓群以及排名 64 的林欣禾。虽然这三人都已加入美国国籍，但目前均居住在中国。

数字货币大跌，矿机等产业受挫

由于以太坊（Ethereum）价格近期暴跌，富国银行证券分析师已在最新研报中下调了半导体巨头英伟达（Nvidia）的业绩预期。“我们认为，用于加密数字货币（下称数字货币）挖矿的 GPU 需求的下降，将影响到英伟达在 2018 年 6 月以及以后的数期财报。”该公司分析师写道。

在数字货币的“标杆”比特币经历了 2017 年 12 月下旬“血流成河”的一轮暴跌之后，以太坊价格还曾在 2018 年 1 月中旬站上高点，一度突破 1200 美元。而随着多国范围内监管加强的信号不断释放，以太坊也随数字货币大流开始在剧烈波动中急速下跌。截至目前，以太坊价格已跌至 400 美元附近，仅为高点时的三分之一。

同样的，在 2017 年 12 月中旬价格一度突破 19000 美元、逼近 20000 美元后，比特币在剧烈波动中急速下挫，截至目前价格已跌至 7000 美元附近，较 12 月的高点已缩水超 6 成。

近日，富国证券分析师 David Wong 在研报中表示：“近几个月，我们感到英伟达与数字货币挖矿的密切关系让这家公司处在了多重风险之中。此外，我们还担心该公司在游戏、汽车和数据中心领域的成长问题。”