【视频】《硅谷心跳》第二季：谁说硅谷没落了，这几个大牛让你心跳加速

继 越南 和 朝鲜 之后，动点科技一行五人的团队在北美太平洋标准时间 2017 年 9 月 17 日抵达了旧金山，开始了新一期的旅途。

“硅谷”，作为一个长久以来存在于初中当代史课本中的必背考点，一个中关村朝九晚十程序员心中的乌托邦，美帝上一个掌握核心科技的“人类灯塔”——这一小片坐落在群山之间的部落在我们的面前袒露出了他布满皱纹和肌肉的后背。

那为什么你需要关注《硅谷心跳》第二季呢？

因为此次行程，我们见到了中国合伙人中宣称拿到美国签证后永不回国的真人版徐小平；以及扔掉笔杆玩无人机的《长尾理论》的作者、3DR 创始人 Chris Anderson；不用入学考，但比哈佛还难进的大学，奇点大学的战略关系主任 Kip Stringfellow；离开腾讯在美国做共享单车的中国创业者 Brad；代表最纯粹的安卓体验的手机 Essential Phone 董事 Niccolo De Masi；在旧金山做无人送货小车的华人 李瑞；全球领先的面部识别人工智能平台 Ever AI 的 CRO Doug Aley。

伴随着此次行程，由动点科技出品的 《硅谷心跳》 第二季重磅回归，并将于每周三定期更新，敬请期待。

第一期预告：“如果大疆是无人机界的苹果，我们就是无人机界的安卓！”这句话来自于美国无人机公司 3DR 的创始人 Chris Anderson。在他身上，有一个“很硅谷”、“很美国”的故事。下周三，尽请关注《〈硅谷心跳 2〉 第一集：曾宣称挑战大疆的美国无人机 3DR 现在怎样了？》

观看《硅谷心跳》第一季请移步 这里 。