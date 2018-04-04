绰曦互动：如何用区块链和物联网解决医疗信息化的信任危机 | 创业 初创公司报道

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为缩小医疗机构之间患者流量、诊疗实力等方面的“贫富差距”，解决“看病贵、看病难”的问题，我国政府近几年大力推行医联体和分级诊疗。不过，医院之间的信息孤岛成为了医疗建设的第一道门槛。

两家医院相隔几百公里，他们之间的数据信息如何传输共享？答案是云系统，市面上也出现了大量公司给医院造“共享云”的医疗信息化公司。的确，在互联网时代，云端数据共享已经让医院之间的距离不是问题。不过，云系统自身的安全问题成为了医院非常忌惮的因素。医疗信息化建设刚迈出一步，就遇到了屏障。直到基于区块链技术的加密传输协议的出现让业界人士眼前一亮，数据安全有望了。

“我们基于区块链的技术框架定义了’ 绰曦医疗板块链’，这是一个数据的加密传输协议，可以保证医疗机构在自主的情况下，数据可安全互动与分享。”绰曦互动 的联合创始人陈俊颖向动点科技介绍道。绰曦互动成立于 2012 年，是一家致力于云数据通讯、区域信息一体化、物联网等领域的开发工作医疗信息化服务商。

据陈俊颖介绍，绰曦互动的创始人翟耀斌拥有超过 26 年医疗领域计算机软件、硬件系统的设计、开发经验，对医疗行业的细节“麻烦”很常清楚。所以，绰曦互动在整个产品的设计与技术研发等方面都有自己的特色。

目前，绰曦互动在提供产品方案时有软件、硬件、服务一体化的概念。说到产品布局，陈俊颖洋洋洒洒地为动点科技介绍了旗下的几款产品：

远程互联网+医疗影像诊断协作应用的软硬一体化系统——“索力” Solid IntraCloud

医学影像一体化协同平台系统——“睿影云途”医学影像应用系统 TRONLife PACS

“睿影云途”区域医学影像协作平台系统 TRONLife Regional Imaging System

基层健康医疗信息一体化 TRONLife Medical InfoIntegration

医疗设备智能物联网 TRONLife LOT

人工智能 TRONLife+AI

似乎，绰曦互动和别的医疗信息化系统商并无区别，都是为医疗机构搭建医疗信息大数据平台？陈俊颖向动点科技介绍了绰曦互动的“小玄机”——“索力”分布式智慧医疗。

“索力”是一个基于医疗设备物联网、区块链 技术的核心产品，其被嵌入到了其它产品中。“我们用互联网通道做协作交互，如数据的传输共享。在这个过程里面最关键的是要对数据进行加密和脱敏处理，形成一个互信机制。”陈俊颖表示，医院云平台的搭建成功与否，数据的安全互信处理是关键。

除了安全互信机制，在医疗的近程及远程的协作中，信息化服务的对称性，也决定了医疗信息化协作的质量。而质量的高低，也决定了医疗协作的有效性。一句话，医院之间信息不同，就像没有互相了解的两个人，无法成为很好的朋友。那么，让医院成为好朋友的关键——信息化的对称性，指的是什么？陈俊颖从三个方面进行了解释：

影像大数据对称性 ，确保协作中，双方或多方可以获得同样的数据； 时间对称性：双方或多方，可以在同一时间获得数据； 信息解读对称性：双方或多方，对数据的信息解读是对称的。

“这三个对称性，院内协作、医联体协作、集团医院协作、区域协作及互联网医疗协作的基础。”他补充说明。“索力”分布式智慧医疗解决方案主要以两种方式解决互信与对称性的问题。

一种是针对信息化建设比较成熟，数据量非常庞大的医疗机构，如大三甲医院。 他们加入了“索力”分布式物联网智慧医疗服务器，即可以实现影像数据无需上传到第三方云数据平台。医院可以将医学影像元数据存储在内部存储中心，利用互联网通道，以分布式存储技术及独有自主研发的传输加密协议，进行互联互通，极致保护了数据安全及隐私。

一种是针对信息化建设并不是很成熟的区域，如一些基层医疗机构。 除了数据的安全问题，在基层信息化建设过程中，还有一个致命的问题，“一些地区医疗信息化建设不成熟，没有专网，医联体之间的协作都是依靠互联网。但如果网路不稳定，传统的云平台就会无法工作。”陈俊颖告诉动点科技。为此，绰曦互动给出一个软硬件一体化的物联网方案。

与此同时，陈俊颖也通过一个案例说明：“我们在全国部署了很多县域项目。假如一个县里有 7 个基层卫生院，他们想形成基层医疗信息协同一体化。我们会给每个基层卫生院部署一个’ 索力’ 分布式智慧医疗物联网小服务器。每个小服务器会对接基层医疗机构的医疗设备及相关医疗信息数据，通过医疗板块链进行数据传输动态加密，而且加密信息会同步到这 7 个小服务器。这是一个分布式的共享协作。所有的医疗数据都不会存储到公网上，都是存储在医疗机构的自己管理的服务器里面。”

目前区块链技术很热，很多行业都喜欢贴上区块链的标签。不过陈俊颖认为技术到底牛不牛，不能“随大流”，实用与否才是关键。当前 AI 医疗影像也火爆，做医疗影像的公司都想分一杯羹，很多都在研发 AI 平台。对于 AI，陈俊颖认为：“我们的态度是顺势而为，在水到渠成时，进行整合。”他解释道，目前国内许多医疗机构积累的医疗大数据没有形成标准，大部分数据不能用。“如果直接投入 AI，需要大量烧钱来支撑，这不符合绰曦的理念。”他说。

“绰曦互动的发展思路是让 AI 为医疗信息化软件产品赋能。我们的逻辑是先用互联网打造收集数据的工具后，积累更多可用数据，这些数据再经过处理后，再是应用阶段。”不过他表示，因为之前很多医疗信息化的公司在设计软件时，忽略了底层架构的设计，导致了很多数据没有利用价值。所以，绰曦互动已经在软件设计的时候考虑道数据标准化的问题了。

虽然现在还不是绰曦互动大规模烧钱研发 AI 平台的时机，但是其也在积极的向 AI 医疗靠拢。绰曦互动为产品做了一个 AI 平台的接口及 +AI 预标注模块，提供开放式的人工智能服务平台，对接专业的 AI 技术，为不同学科提供专业的人工智能诊断服务，能够接入其他合作伙伴 AI 应用。

虽然，绰曦互动不缺乏 AI、区块链、互联网这些热点技术风口，但截止目前，其尚未融资。陈俊颖笑着解释道：“我们团队都是技术背景出身，不太擅长讲故事。”至于商业模式方面，陈俊颖透露，绰曦互动的想法很简单，主要与医疗设备硬件设备厂商进行合作。

图片来源：Nick Dupey