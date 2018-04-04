在 “航通社” 的微信读者群中，有人反映了一个现象：微信的 Android 版本会对部分网站的 404 页面做替换，也就是当你输入了一个不存在或者错误的网址时看到的页面。

例如，新京报的官网和知乎网都有自己定义的 404 页面。但是微信 Android 版会将它们转换成“寻找失踪儿童”的页面，这个页面由腾讯提供。但在浏览器中上拉，却依然显示原来的网址。

目前还没有在 PC、Mac、iOS 版微信等其他地方发现这个问题。但是，在微信中能打开的网页和其他地方不一样，却已经是大家的一个共识。

这种“不一样”主要体现在两个方面：一是只能在微信内打开的，一是只有微信打不开的。

只能在微信内打开的页面，是需要读取微信登录信息的页面，必须有特殊的 User-agent 才能让这些页面识别为在微信的浏览器内。然而即便如此，因为伪造的 UA 不包含用户登录信息，你还是无法访问这样的页面。这一般包括应用内购买，心理测试，以及外卖打车的优惠券等。

对于这种由第三方提供的网页，有一部分厂家会提供电话号码的方式来验证用户身份。这样即使用户在微信之外，也不妨碍他访问。但仍然有一些开发商，可能是为了用户更无缝的体验，或因为自己开发方便，而选择了使用微信的 SDK，把不用微信的人挡在门外。

只有微信打不开的页面，是指在偶然的条件下，触发了腾讯的安全防御机制，在微信中显示为“已停止访问该网页”的情况。在手机环境下，想要绕开微信来访问这些网页相当困难，需要点“申请恢复访问”，再点“申请恢复”，在接下来的页面复制框内网址，粘贴到手机浏览器打开。

随着微信的活跃用户达到 10 亿这个可怕的量级，它已经在物理的互联网和通信运营商结构上面，新建了一个平台层，也就是人们所称的“微信互联网”。不管人们对这种现状是多么想改变，现在也不得不暂时接受微信互联网存在的这个事实；基本上一切新增的用户增量，都必须在微信环境内的这个大前提下才能开展。

你当然可以说像是抖音快手这些新的视频网站，知乎、得到、在行以及新世相的公开课，以及哪怕是旅行青蛙这样的现象级游戏，无一不是在微信环境之外也取得了自己生存的空间。但是我们需要考虑到在微信环境内和环境外各自成功的比例。也许，每一个做到小有名气的微信公众号，如果让它们在微信之外做一个 App，他们就没有今天的成绩。

微信是一个相对较为封闭的环境，从稳定推送，好友关系，以及展示机会等多方面，为手无寸铁的新入行者增加了成功的砝码。

尤其是在 Android 设备上面，很多应用都很难保证即时推送让用户看到，中途就被进程杀掉了。但是如果有任何一家手机制造商胆敢对微信推送有所怠慢，那一定会被用户抛弃。所以，无论谁的消息发不出来，也不会耽误微信的消息。

同时微信内部的审查环境，又能很好的控制应用需要获取的权限，不至于让系统健康出现太大的问题。像小程序和 H5 网页等在微信内部不论以什么方式传播，用户权限都受到微信的严格控制。

微信的其他规矩也比开放互联网更严格。例如，打击三级或以上的分销，就让各种各样的知识付费刷屏现象，最多只能持续一个上午。已经先后有网易、荔枝微课、千聊、新世相等因为同样的原因受到处罚。至于三联生活周刊曾经做过的营销，因为自己的服务器压力太大，而导致自行暂停活动，躲过一劫。

多级分销并不违反法律，现行法律中传销的主要特征是存在金字塔型组织结构。而如果仅有多级分销，用户与用户之间不存在层级。但是微信本身要更加严格的要求，以防止平台树大招风，所以多级分销不能在微信环境内开展。

如上所述，微信互联网的好处是一定程度净化了网络信息流动，提升用户体验。但坏处也显而易见，就是借着违规查处的缘由，可能会让一些好的内容被冤枉，甚至规则可能会被竞争对手利用，作为攻击手段。

例如有人曾经指出，他们的网站被微信官方停止访问的原因，是怀疑为竞争对手的人，通过安卓系统的群发和群控漏洞， 批量伪造以他们域名开头的假网址 。这些网址都是伪造的，无法打开，但是批量传播这些信息就会触发微信的屏蔽机制。

互联网创造的本义，以及其存在的最初形态，是开放以及非商业化的，互联网基础设施并不能操纵在任何一家商业公司的手中。但是国外的 Facebook 和国内的微信，都充当了现在一个商业化的基础设施的角色。

事实已经如此。我们在承认事实的基础上，要充分的认识到由商业公司担当基础设施的危险性，并尽可能选择逃离“微信互联网”。

对于开发者，创业者而言，应该尽可能掌握自己的网站、域名、服务器以及手机应用程序，在每一步都尽量引导用户跳出微信。在传播网址的时候，除了利用微信官方的分享接口，也要多利用文字网址、图片，甚至是像淘宝和支付宝那样的“乱码”。

即使现在的小程序开放了越来越多的功能，也不要所谓“All in”，必须留有后手。小程序现已开放直达跳转到 App 的功能，应该充分的利用。总之，尽可能找到每个机会，把用户导出到自己的应用当中。当然，现在绝大多数的内容提供商都已经在这么做了。

对于普通用户来说，要时刻记住那看上去并不友好的一长串网址，才是我们最值得信赖的伙伴。如果有页面提示停止访问，可以使用我上面提到的方法，去查看该网页的原始信息，或者到浏览器去搜索关键字，而不是因为微信不让你看，就止步不前。