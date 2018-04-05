聚焦创新创业上水平 束为出席“风向标—中国创新创业先锋论坛” 新闻

4 月 4 日，20 名国内知名独角兽企业和顶级投资机构的创始人参加了中国科协主办、科技传播中心承办的“风向标——中国创新创业先锋论坛”，贯彻落实 2018 年全国两会精神，围绕创新创业升级与高质量发展、2018 年创业风向标与新动能培育、新型科技工作者之家建设等话题开展研讨。中国科协党组成员、书记处书记束为出席论坛并讲话。

束为指出，独角兽企业所孕育出的企业模式、技术成果、经济形态，引领着新经济、新业态、新模式的发展，是新时代创新创业的风向标。

束为介绍了中国科协开展创新创业服务、全球科技人才聚集、国际工程能力互认等工作的情况。他表示，中国科协“四服务”的第一项就是服务科技工作者，科技工作者在哪，科协服务就要走到哪。当前，科技工作者正越来越多地走进企业，使企业成为创新的主体，科协要主动适应这个变化，落实中央对群团改革的要求，为产业建平台、为企业荐人才、为成果做推广、为沟通搭桥梁。

束为指出，中国科协举办先锋论坛，就是要搭建一个跨界、跨领域、跨行业的平台，使得大家在互相思维碰撞中分享成功的经验和困难，得到启迪和帮助。希望中国科协与领军企业和投资机构形成合力，由企业根据发展的需求和共性问题出题目，科协来搭台、请人、聚集产业链，将科技界、企业界、投资界、政府机构等连接起来，共谋发展之道，在探索规律的基础上形成可推广、可复制的模式。

与会代表结合自身情况，提出了顶级人才竞争、学术研究支撑、知识产权运用保护、全球产业布局、一带一路国家战略参与、党组织和科协组织建设为民营企业赋能等多方面的议题。洪泰资本创始人盛希泰等建议将先锋论坛制度化、常态化，形成定期跨界沟通的机制。

独角兽企业代表王佳梁、毛大庆、付英波、米雯娟、严长春、李涛、陆晓明、王舜德、凌少平、常春、逯利军、韩牧、魏俊，投资机构负责人王跃春、孙庆文、张亚哲、郑刚、钟廉、盛希泰、谢闻栗，北京市海淀区副区长李长萍，以及中国科协创新战略研究院党委书记周文标、副院长陈锐，企业创新服务中心主任郑浩峻、科技传播中心副主任梁华等参加论坛。