上海“大兵团”严查美团滴滴竞争乱相 ：正在研究对已获得许可的网约车平台吊销经营证程序

留给美团上海的时间可能不多了。起止本月五号下发正式通知来，距离最后七天的整改期只剩下了四天整。

此前我站有过 相关报道 ，“美团打车”曾宣布，登陆上海首日的订单量就突破了 15 万单至其登陆上海的首个周末，拿到 1/3 的市场份额。不过，监管部门严查网约车后，甚至痛下狠手开出了 巨额罚单 并开始严查美团等平台非沪牌的外地司机：一些通过“美团打车”开展业务的驾驶员在微信朋友圈中发布消息：“网约车的同志们小心点吧。”这导致近来一份流传于网络的非“美团打车”官方公布数据又显示，“美团打车”在上海的日订单业务已降至 15 万单。疯狂的补贴也引发了一连串蝴蝶效应，比如政府相关职能部门的管制。

最新来自上海市交通委执法总队的信息显示，除了发“责令改正通知书”外，执法部门对“美团打车”平台的吊证程序正在研究。若“美团打车”平台未在期限内整改的，执法部门将依法吊销“美团打车”网约车平台经营许可证，净化营运市场环境。整个通知书的内容还包括以下：

一是立即停止向不具备营运资格的驾驶员或者车辆发布召车信息，并清理所有平台内注册的不合规车辆和驾驶员； 二是将所有驾驶员、车辆注册信息及营运数据如实上传至行业监管平台，实时接收接管； 三是停止目前以补贴为名的不正当低价竞争行为。

最后一点是此前没有出现过得一项整改条例，想必是针对近阶段“美团”、“滴滴”等网约车平台竞争严重扰乱上海出租汽车市场营运秩序情况而出台的。这一次 405 联合整治，集合了上海市整治非法客运联席办、上海市交通委执法总队以及全市交通执法部门、各区联席办抽调的执法力量，在全市范围开展非法网约车专项整治行动，并加大对“两场三站”等重点区域的执法力量投入。同时处罚力度大大大增—— 根据会议要求，执法部门将对首次被查处的违法驾驶员罚款 10000 元，暂扣驾驶证 3 个月；对第二次被查处的驾驶员罚款 30000 元，暂扣驾驶证 6 个月。

美团方面则是一直是下达的整改通知不置可否，在 3 月 29 日美团点评高级总监李洋在朋友圈称“滴滴的孙枢同学不要对自己在上海无照经营避而不谈”，并配上一张上海市城市交通运输管理处网站的上海网络预约出租汽车平台企业名录，名录显示滴滴未入选。而对自身的合法性则是避而不谈，和政府的这场博弈越来越像是当年滴滴进入市场后，引发的一系列反弹。或许从中我们能够发现一些规律，往往是在灰色的边界游走最后倒逼市场准入的放宽形成一种微妙的默契，那么这次，补贴还能延续多久？司机还能从中收获多少渔利呢？当然对于一家出行行业的龙头企业来说，和政府进行有序对接，从而符合合规监管要求是企业应尽的一种义务，国家在某种程度上也默许了网约车企业的一些运营的方式，但是一个巴掌拍不响，如今三足鼎立甚至诸侯割据的局面是否会将这些影响推波助澜，最终会不会成为压死骆驼的最后一根稻草？我们将继续保持关注。