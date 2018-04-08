知识产权与企业服务资源共享平台汇桔网获 6.8 亿元银团融资 新闻

4 月 8 日获悉，日前，知识产权 与 企业服务 资源共享平台汇桔网获得由建设银行广东省分行、中国银行广州分行、中信银行广州分行、兴业银行广州分行、浙商银行广州分行银团 6.8 亿元人民币的新一轮融资。汇桔网希望通过此次银团融资，为下一阶段的加速生态链布局积蓄巨大动能，推动知识产权与企业服务进入新一轮升级。据悉，这是继 2015 年 A 轮、2017 年 B 轮、2017 年下半年 B+轮、2018 年 IDG 资本战略融资之后，汇桔网又一轮资本市场新的融资。

据了解，汇桔网首创“知识产权 (IP)×互联网平台×智能物联网”的“知联网”方式，整合线上线下、国内外资源和服务，并构建一个以“知商”为核心，所有创新资源参与的可持续循环发展的商业社会体系——知商生态。目前，汇桔网汇聚交易各类知识产权以及服务的 SKU 数量超过 1000 万件，包括商标、专利、技术、专家、人才、仪器、设备等创新创业的核心要素。2017 年，汇桔网不仅成为第四届世界互联网大会•乌镇峰会战略合作伙伴，还先后斩获了“ 2017 中国企业服务创新成长 50 强”、“2017FastCompany 美国快公司 50 强”等重量级奖项。

汇桔网表示，当新一轮科技革命和产业变革兴起之时，其所打造的知商生态体系正进入加速爆发期。此前汇桔网参与发起 100 亿知识产权知商产业运营基金，深度布局知识产权与企业服务平台，加速生态链战略布局，不仅链接更多的知商云、知商宝、知商会员、资源商等成员融入生态，同时战略并购知识产权、共享平台、大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等产业链上下游企业，与广大科技型、创新型企业共同拥抱中国新经济创新升级的红利。