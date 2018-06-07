阿里云要用 AI 养猪？称每年可多生 3 头 新闻

6 月 7 日，阿里云 总裁胡晓明在云栖大会·上海峰会正式宣布推出阿里云 ET 农业大脑，将通过人工智能与农业深度结合，应用于生猪养殖、种植等领域。

据了解，阿里云 ET 农业大脑已具备数字档案生成、全生命周期管理、智能农事分析、全链路溯源等功能，可适用于生猪养殖、苹果及甜瓜种植等领域。阿里云方面称，阿里云已与德康集团、四川特驱集团达成合作，成立智能化特驱养猪场。养猪场铺上了有配有 ET 农业大脑的摄像头，不仅可以自动采集猪的体形数据，还会记录每头猪的运动距离、时间和频率。每一头猪从出生之日起就被打上数据标签，建立起包括品种、天龄、体重、进食情况、运动频次、轨迹、免疫情况等资料在内的数据档案。阿里云称预计今年母猪年生产能力可以提升 3 头，死淘率降低 3% 左右。

据悉，除了生猪养殖，ET 农业大脑也在种植业中进行了创新性探索。阿里云与陕西海升集团达成合作，为 10000 亩矮砧苹果园融入了 ET 农业大脑技术，实现了对每一棵果树的个性化管理。通过对历史数据的智能分析， ET 农业大脑可以指导果农科学播种、施肥和耕作，提供最优决策；还可以针对不同品种的果树，智能选择最适宜的水土环境。

胡晓明介绍，ET 农业大脑希望通过农业资料数据化、建立农产品全生命周期管理和监测、打造智慧农事系统、打造全链路的溯源系统四个层面将互联网技术附载到农村和农业。

图片来源：新浪科技