美国将允许中兴恢复运营，中兴被要求更换董事会

据 CNBC 报道，美国商务部长 Wilbur Ross 表示，美国与中兴通讯（ZTE）达成协议，允许中兴恢复运营，但前提是中兴需要支付 10 亿美元的罚款，并在第三方托管账户存放 4 亿美元，另外还要在 30 天内更换董事会和管理层。

美国将保留再次关停中兴的权利， Wilbur Ross 称，如果中兴再次违规，托管于第三方账户的 4 亿美元也将被没收。在董事会和管理层改组方面，美国将挑选人员进入中兴的合规团队。Wilbur Ross 表示，这是美国商务部对任何违反出口管制规定的公司有史以来最严格的和解协议。

由于违反和解协议， 美国商务部 在 2018 年 4 月禁止当地企业在未来 7 年内向中兴出售零部件产品。当时有 分析师 称，受禁令影响，中兴将无法运营，并将在数周内申请破产。

当地时间 5 月 18 日，美国众议院在针对商务部等机构的支出法案中添加规定， 维持 对中兴的制裁处罚。不过 5 月 22 日有消息指出，中美就解决中兴通讯相关问题 基本达成一致 ，美国将取消对中兴向美国企业采购产品的禁令，但中兴通讯将被要求大规模调整管理层和董事会。